Grande soirée finale de Cap48 ce dimanche soir sur La Une: Christophe Willem relève le défi

Après Elie Seimoun, c’est au tour de Christophe Willem d’endosser le rôle de parrain de la grande soirée de clôture de Cap48. Une première pour le chanteur révélé en 2006 dans l’émission Nouvelle Star et qui était dans le jury de The Voice Belgique l’an dernier. Il vient de publier son sixième album Panorama et est enthousiaste à l’idée de relever le défi, toujours dans la bonne humeur qui le caractérise. "L’idée c’est d’essayer de ramener les choses vers le haut, a-t-il confié dans une interview accordée à l’émission C’est du Belge. La vie est déjà tellement compliquée que cela ne sert à rien de rajouter une couche. Il faudra le faire avec le sourire."