Le retour d’un grand classique, 14 ans plus tard. Et avec toujours Nikos Alliagas, 52 ans, aux commandes de l’émission. Une nouvelle page démarre pour ce radio-crochet mythique où se sont révélés quelques talents mémorables (mais pas tant que ça). 13 jeunes chanteurs seront en lice, choisis parmi plus de 20.000 candidats qui tous vont séjourner dans le fameux château des Vives-Eaux de Dammarie-les-Lys dans des conditions d’isolement assez strictes, avec des quotidienne dès 17 heures du lundi au vendredi.

2.Samedi 15 : « Classic Gilbert» - La Une 17 h 37

Un sourire qu’on risque de retrouver...dans les tribunes des commentateurs désormais. ©AFP

Vous voulez encore du Gilbert ? Ses adieux auront parmi les plus longs de l’histoire du cyclisme belge, le champion wallon Philippe Gilbert a couru dimanche dernier son ultime épreuve, clôturant une carrière de 20 ans comme professionnel et à l’âge de 40 ans. Avec un palmarès long comme un jour sans mazout dans la chaudière. Voici pour terminer un portrait de l’intéressé, d’une durée de 97 minutes qui permettra de se remémorer ses exploits et de découvrir sa vie de famille.

3.Samedi 15: «Nom d’un chien» - RTL-TVI, 19h50

Un concours basé sur le fait que chacun pense avoir le plus beau chien du monde. ©Olivier Pirard

C’est une des nouveautés de la rentrée, un concours canin imaginé par le journaliste Michaël Miraglia et présenté par Ludovic Daxhelet. Le principe ? Un jury composé de quatre personnes (dont trois professionnels du milieu canin et une vedette de la télé) va devoir désigner le plus beau chien. Pas moins de 1400 candidatures ont été envoyées à RTL-TVI, toutes les races étant acceptées, ainsi que les chiens croisés. Il y aura quatre épisodes au total.

4.Dimanche 16: Ukraine, chronique d’une guerre annoncée - France 5, 20 h 55

À gauche Poutine, à droite Macron. Et ça se passe à Versailles, dirait-on ... ©Alamy Stock Photo

À travers des archives et la parole des hauts responsables politiques qui ont participé aux échanges diplomatiques, ce docu d’Anne Poiret et Emile Rabaté (2 022) montre ce qui était déjà en jeu: la faiblesse de l’Europe face à Poutine et le retour de la dynamique de la Guerre froide. Les récits géopolitiques et intimes se répondent pour apporter un nouvel éclairage sur une guerre qui a démarré en février 2 022 aux portes de l’Europe, et dont on ne voit pas venir la fin.

5.Dimanche 16: Soirée finale de Cap 48

Le chiffre final de 2021… À battre d’ici dimanche soir!

Après Elie Seimoun, c’est au tour de Christophe Willem d’endosser le rôle de parrain de la grande soirée de clôture de Cap48. Une première pour le chanteur révélé en 2006 dans l’émission Nouvelle Star et qui était dans le jury de The Voice Belgique l’an dernier. Il vient de publier son sixième album Panorama et est enthousiaste à l’idée de relever le défi, toujours dans la bonne humeur qui le caractérise. "L’idée c’est d’essayer de ramener les choses vers le haut, a-t-il confié dans une interview accordée à l’émission C’est du Belge. La vie est déjà tellement compliquée que cela ne sert à rien de rajouter une couche. Il faudra le faire avec le sourire."

L’opération cette année vise à soutenir – au-delà des associations des secteurs du handicap et de l’Aide à la jeunesse – un projet de meilleur accompagnement des jeunes autistes et de leur famille.

Les bénéficiaires des financements de CAP48 seront au centre de l’émission, toujours présentée par Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq.

Zazie, Typh Barrow…

De nombreux artistes seront mobilisés aux côtés des bénévoles et des donateurs pour faire grimper le compteur des dons: Zazie, Typh Barrow, Mentissa, Lou et Karen de Paduwa sont annoncés.

C’est également lors de cette soirée que les téléspectateurs découvriront si Sébastien Nollevaux et Raphaël Scaïni, alias les Baroudeurs, auront réussi à rassembler 48 000 euros pour soutenir et financer les athlètes en situation de handicap. Un challenge un peu fou, qui les a conduits à parcourir une longue distance à pied sur les routes de Wallonie, lors d’un parcours rempli d’épreuves.

Notons aussi que iXPé, la chaîne gaming de la RTBF, se joint aux efforts de CAP48 avec l’organisation durant tout le week-end d’un marathon de 48 heures de stream dans leurs studios de Liège à côté de la Médiacité. Vingt streameurs sont invités à participer à cet événement avec pour mission d’activer leur communauté pour récolter un maximum de dons. Un événement à suivre sur Twitch.

Les animateurs et journalistes de la RTBF se relayeront pour recevoir vos dons au 0800/9 48 81.