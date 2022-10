À la télé ce vendredi : une soirée spaciale Johnny sur France 3, de Sylvie à la dernière Route 66

Le couple souhaitait un mariage dans l’intimité, mais ce sera plutôt raté. Le couple se retrouve envahi par la foule et une horde de paparazzi, sans doute ameutée par Johnny Stark, le manager de Johnny. Le film propose de découvrir comment le couple, malgré les disputes, s’est inscrit à jamais dans le cœur des Français au point de faire partie de leur histoire.

En solo et en duo

Ensuite, à 22 h 50, place à un documentaire inédit, intitulé Johnny Hallyday, souvenirs souvenirs. Ce film produit par DMLSTV ( Chanson secrète, La lettre…) propose de revivre tous les grands moments que Johnny a offerts à la télévision. Des prestations en solo mais également de nombreux duos, avec Patrick Bruel, Renaud, Eddy Mitchell, Florent Pagny, Céline Dion…

L’occasion de retrouver de nombreux tubes ( Allumer le feu, Gabrielle, Requiem pour un fou..) mais aussi d’écouter les témoignages de ceux avec qui il les a partagées et des anecdotes racontées par Johnny lui-même.

Enfin, la soirée se terminera par la diffusion à 1h du matin de À nos promesses, le film du dernier road-trip de Johnny aux États-Unis. De la Nouvelle-Orléans jusqu’à Los Angeles, le réalisateur François Goetghebeur a suivi le chanteur et ses amis Pierre Billon, Billy, Philippe Fatien et Claude Bouillon sur leurs bécanes.

Il dresse un portrait de Johnny à travers ce qui l’a toujours fait vibrer depuis l’enfance: l’Amérique. Avec les témoignages de Sébastien Farran, ancien manager de Johnny, et de Dimitri Coste, et la participation de Laeticia, Jade et Joy Hallyday.

France 3, 21.10, 22.50 et 01.00