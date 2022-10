Théo Curin, #Investigations ou Edvard Much ? Que regarderez-vous cette semaine à la télé

Et pourtant, ils parlent ! Ce documentaire français de Fanny Germain s’intéresse aux gens qui ne sont pas nés sourds mais le sont devenus. Et qui vivent dans une certaine détresse car il y a carence d’accompagnement de la part de l’État et des autorités médicales. Ce qu’on pourrait qualifier de handicap invisible leur complique la vie, les contraignant à déchiffrer sans cesse des interlocuteurs qui ne devinent pas leurs difficultés.

2. Mardi 11: Théo Curin, ma différence, ma force - TIPIK, 20H05

L’histoire d’un enfant amputé de quatre membres et qui a transcendé son handicap.

Ce documentaire raconte l’histoire du Français Théo Curin, victime à l’âge de 6 ans d’une méningite qui, à la suite de complications, va entraîner l’amputation de ses deux avant-bras et de ses jambes sous le genou. Et pourtant, il va devenir double vice-champion du monde de natation handisport, chroniqueur à la télévision, acteur, mannequin et même aventurier de l’extrême. Il a 22 ans aujourd’hui.

3. Mercredi 12: #Investigations, spécial déchets et réchauffement - La Une, 20 h 20

Des déchets le long des fossés à Frasnes : l es cyclistes ont comptabilisé près de quatre cents cannettes et bouteilles sur une distance de deux kilomètres. Les pollueurs sont parmi nous. ©EdA

Le magazine #Investigation s’intéresse tout d’abord aux déchets: 30 000 tonnes chaque année dans la nature en Wallonie, 84 millions à charge des citoyens. Pourquoi ne pas élargir le système des consignes aux canettes et bouteilles de plastique puisque 14 pays européens le font ? Autre sujet: le réchauffement climatique: dans plusieurs pays, on tente de faire face à la montée des eaux.

4. Jeudi 13: «La Forêt de mon père» - La Trois, 22 h 30

Un premier long-métrage belgo-français, signé Véro Cratzborn et en partie autobiographique. Il met en scène une famille dans laquelle le père (Alban Lenoir) est adoré par ses enfants mais a un comportement un brin borderline par moment. Si bien qu’on le fait interner. Ce que sa fille, Gina, ne va pas accepter. Elle va tenter de le faire évader. Avec aussi Ludivine Sagnier dans le rôle de la maman.

5. Vendredi 14 : « Edvard Munch, un cri dans la nature» - France 5, 23 h 05

Alors qu’il fait l’objet d’une exceptionnelle rétrospective à Paris, le peintre norvégien Edvard Munch, auteur du célèbre Cri et de dizaines d’autres tableaux éblouissants, a toujours tenté d’exprimer dans ses toiles ses émotions les plus violentes face à la mort et à l’amour. Ce nouveau documentaire permet d’aborder un artiste qui a exprimé ses angoisses à travers d’étonnantes couleurs vives et des lignes ondulantes.