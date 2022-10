Dans ce nouveau divertissement présenté par Laurence Boccolini, des humoristes rejouent leurs sketchs transformés en mini-fictions.

On a pu voir passer des invitations de la production à assister, le 12 septembre dernier, à l’enregistrement de ce nouveau show d’humour, au Dôme de Paris (alias le Palais des Sports). Le résultat arrive donc à l’antenne, présenté comme "une création France 2". Le principe, c’est que des sketchs cultes vont être proposés sous forme de courts-métrages (ou mini-fictions) joués par leurs créateurs.

Une belle brochette d’invités

On annonce donc "Le Train pour Pau" de Chevallier et Laspalès, "Les coiffeuses" des Chevaliers du fiel, "Le permis de conduire" de Muriel Robin et Pierre Palmade, "Le cocktail mondain" d’Anne Roumanoff, "Les pétasses" des Inconnus, "François Hollande" de Laurent Guerra, "Chère Maman" de Roland Magdane.

Le concept n’est pas totalement inédit puisqu’en avril dernier, Muriel Robin et Pierre Palmade s’étaient livrés à un exercice similaire sur TF1, jouant une adaptation filmée des sketchs du spectacle Ils s’aiment… enfin presque !, séduisant plus de 4 millions de fans.

On annonce un tel train d’humoristes dans cette première émission qu’on se demande qui il restera à inviter dans la deuxième. Car outre les artistes déjà cités, on annonce aussi Les Bodin’s, Kev Adams, Vincent Dedienne, Élodie Poux, Anthony Kavanagh, Camille Lellouche, Jeanfi Janssens, Sandrine Alexi, Christelle Chollet, Thaïs ou Zize.

Quant à Laurence Boccolini, elle devient l’abonnée des émissions du genre, puisqu’elle avait animé Quel est votre comique préféré de ces 20 dernières années ? en juin dernier, proposant ensuite un défilé de 50 humoristes.

2.Samedi: «Quand la Terre se réchauffe» - ARTE, 22 h 35

La simutation de ce qui pourrait arriver à Manhattan. ©© Gettyimages/Holger Neuhäuser

Dans ce documentaire de 2 022 en deux volets, les auteurs font l’inventaire des recherches en cours sur les périodes du passé où il y a déjà eu un important réchauffement climatique sur Terre. Ainsi, il y a 56 millions d’années, les mers tropicales ont atteint 38 degrés, tuant toute vie marine. Il y a 125 000 ans, il apparaît que le niveau de la mer est monté de 4 mètres lors d’une phase de réchauffement. Bref, un éclairage étonnant sur ce phénomène qui nous touche aujourd’hui.

3.Samedi: Requiem de Verdi - France 4, 21 h 10

Un réquiem qui a toujours motivé les orchestres et les solistes.

Œuvre à part du répertoire lyrique, le "Requiem de Verdi" demeure un grand classique. Son succès fut immédiat dans les années qui suivirent sa création en 1874. Puis il tomba quelque peu dans l’oubli avant de s’affirmer depuis quelques décennies comme l’un des morceaux de bravoure préférés des orchestres, des chefs et des solistes. Ici, la captation a lieu sous la direction de Daniele Gatti avec Michaël Spyres, Eleonora Burrato et Marie-Nicole Lemieux comme interprètes.

4.Dimanche: Devenir Marylin - ARTE, 22 h 25

Marilyn à l’époque où elle n’était pas encore «Blonde». ©Getty Images

Précédé de la comédie musicale "Les hommes préfèrent les blondes", où deux jeunes femmes ambitieuses séduisent les passagers fortunés d’une croisière, et alors que Netflix vient de sortir Blonde, un biopic de la comédienne, on s’intéressera au documentaire Devenir Marilyn. Signé Michèle Dominici, qui utilise des interviews de la star décédée à 36 ans seulement, on y découvre mieux sa personnalité et ce qu’elle voulait faire de sa carrière.

5.Dimanche: « BlacKkKlansman : j’ai infiltré le Ku Klux Klan» - Plug RTL, 20 h 15

Dans ce biopic aux allures de film policier, situé au début des années 1970, le réalisateur Spike Lee nous emmène pendant 2 heures 20 aux basques du premier Afro-Américain à devenir membre de la police de Colorado Springs. Une fois en place, il prend l’initiative d’appeler David Duke, chef du Ku Klux Klan et se fait passer pour un blanc raciste afin d’infiltrer l’organisation et la démanteler. Une histoire vraie, avec John David Washington et Adam Driver notamment.