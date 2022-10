Le mari de Catherine Laborde s’exprime sur l’état de santé de son épouse: «La communication devient extrêmement compliquée » (vidéo)

"C’est un cocktail entre Alzheimer et Parkinson, où il y a des troubles moteurs, des troubles du langage, des crises d’angoisse, des hallucinations. C’est un tableau costaud", a indiqué Thomas Stern. Elle (NDLR : Catherine) est rentrée dans une phase où elle a du mal à s’exprimer. Elle comprend ce qu’on lui dit mais elle a énormément de mal à formuler les choses et la communication devient donc extrêmement compliquée […] Ça me désoriente complètement. "

Malgré l’évolution de la maladie, Thomas Stern assure prendre soin de son épouse et "continuer à la faire rire parce que c’est essentiel".