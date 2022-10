À la télé ce mercredi soir: "La jeune fille et la nuit", première adaptation télé d'un roman de Guillaume Musso

Amour, secret et haine

On rappelle l’histoire pour ceux qui ne l’auraient pas lue: Vinca, Thomas, Maxime et Fanny, quatre amis de lycée se rendent à une fête. Vinca annonce qu’elle n’ira pas car elle doit rencontrer quelqu’un. Mais la jeune femme disparaît. Elle se serait enfuie avec son professeur de philo, Alexis Clément, avec lequel elle entretenait une relation secrète. Thomas et Maxime, fous de rage, assassinent alors ce professeur, qu’ils pensent responsable et emmurent le cadavre dans le gymnase du lycée qui va être détruit dans les prochains jours.

25 ans plus tard, Thomas vit à Londres. Lors d’une séance de dédicaces pour son dernier roman, une jeune femme qui ressemble étrangement à Vinca lui tend une invitation mystérieuse pour la réunion d’anciens élèves du lycée. En s’y rendant, il va, sans le savoir, mettre en péril la vie de tous ceux qui l’entourent, à commencer par celle de Maxime. Comment les deux amis parviendront-ils à affronter la situation ? Tout semble être lié à la disparition de Vinca. Disparition à laquelle Thomas ne veut toujours pas se résoudre…

Musso impliqué

Même s’il n’a pas directement travaillé sur l’adaptation de son roman, Guillaume Musso a été très présent lors du processus créatif de la série en six épisodes. "J’ai beaucoup participé à la lecture des textes, donné mon avis sur le choix des comédiens, sur le lieu, sur le ton, sur les images…", explique-t-il à nos confrères de France Télévisions. Un auteur satisfait du résultat final: "La série respecte l’esprit du roman. Elle en respecte la complexité et le suspense. J’essaie toujours d’écrire mon roman à deux niveaux de lecture: un premier niveau qui est le plaisir de tourner les pages, et un niveau qui est de traiter de thématiques un peu plus complexes. La série est raccord sur ça."

RTL TVI, 20.30