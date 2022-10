Un acteur de « Plus belle la vie » pas convié à la fête de fin de tournage : « Ça aurait été élégant de m’inviter »

Le lendemain de ce clap de fin fort en émotions, une grande soirée d’adieux a été organisée à Marseille en présence des comédiens, techniciens, producteurs et autres scénaristes qui ont œuvré au succès du feuilleton. Tous... sauf Jean-François Malet.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’interprète du brigadier Jean-François Leroux - entre les saisons 2 et 12 de la série - a confié qu’il n’avait pas été invité à la fête.

"Bien sûr je n’aurais pas participé à la fête mais ça aurait été élégant de m’inviter", a-t-il lancé, un brin amer.

Répondant aux internautes, le comédien n’a pas hésité à tacler la série dans laquelle il a joué pendant 11 saisons. "Je ne vais pas me plaindre mais c’est assez révélateur. À part avec les équipes techniques et quelques comédiens et comédiennes, je n’ai jamais vraiment été à ma place", a ajouté celui qui incarnait l’ex-mari de Babeth et le père de Léa et Emilie.

Pilier des premières saisons, l’acteur avait soudainement quitté la série en 2015 en raison de différends avec la production. Un départ qui avait attristé les fans de la série.