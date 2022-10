À la télé ce mardi soir : un casting en or pour Diane de Poitiers

Depardieu en Nostradamus

Cette fois, c’est un autre mythe du cinéma français qui se plie au bon vouloir de Dayan en enfilant le costume de Diane de Poitiers: Isabelle Adjani apporte son mystère et sa grâce à un personnage historique peu mis en valeur.

Dans l’épopée royale des Valois-Angoulême, en pleine Renaissance, Diane de Poitiers, chasseresse émérite dont la beauté inaltérable alimente rumeurs et légendes, sème la panique et la discorde au sein de la cour royale.

Malgré son ascendant sans partage sur Henri (Hugo Becker), le fils cadet de François Ier (Samuel Labarthe), sa position à la cour reste fragile face à la puissante Anne de Pisseleu (Virginie Ledoyen), la favorite du roi, qui lui voue une haine féroce. Le mariage d’Henri avec Catherine de Médicis ne va-t-il pas compromettre définitivement les rêves de Diane ?

Le casting se complète non sans une certaine dose d’humour de la part de Josée Dayan, puisque pour endosser le rôle du furieux Nostradamus, elle n’a pu s’empêcher de choisir Gérard Depardieu.

Si Isabelle Adjani n’a rien perdu de sa superbe, on s’étonne néanmoins qu’elle ait été choisie pour ce rôle, Diane ayant effectivement 19 ans de plus qu’Henri et non 32 comme l’actrice par rapport à Hugo Becker.

Quoi qu’il en soit, Diane de Poitiers marque le retour des grandes fresques historiques sur le petit écran. Et, en plaçant une femme (qui plus est une courtisane) au cœur de son intrigue, elle pose un choix audacieux. La RTBF (qui diffuse étonnamment cette grosse production sur La Trois) propose une plongée au cœur de la Renaissance, dans des décors flamboyants. Une série en deux parties (la seconde sera diffusée lundi prochain, le 11/10) que l’on pourra également voir sur France 2 d’ici quelques semaines.

