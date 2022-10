Avec 2,1 millions de spectateurs et le César des Lycéens, le dernier film d’Éric Toledano et Olivier Nakache Hors Normes a bouleversé en abordant frontalement le problème de la gestion de l’autisme en France. Face à ce constat, ce docu de l’après­ Hors Normes propose une immersion dans le monde de l’autisme, au cœur d’une réalité brute où parents, éducateurs, médecins et fonctionnaires luttent chaque jour pour améliorer la vie des autistes.

2. Mardi 4: «Diane de Poitiers» - La Trois, 20 h 35

Didier Decoin au scénario, Josée Dayan à la réalisation, Isabelle Adjani en tête de distribution. On dirait un feuilleton historique de 2005, mais non, c’est bien une télésuite en deux volets de 2022 qui nous conte la figure légendaire de Diane de Poitiers, chasseresse émérite de la Renaissance dont la beauté inaltérable alimenta rumeurs et légendes de son vivant et bien après sa mort. Avec aussi Olivier Gourmet et Depardieu dans le rôle de… Nostradamus.

3. Mercredi 5: #Investigations, les oubliés du 22 mars - La Une, 20 h 20

Le conducteur du métro de Maelbeek: l’attentat, il ne s’en est jamais remis.

Le 22 mars 2016, Christian conduisait le métro de Maelbeek. Le jour des attentats, alors qu’une explosion ravage plusieurs des voitures derrière lui, l’homme se comporte en héros. Pourtant, aujourd’hui, il se sent abandonné. D’expertises en expertises, depuis six longues années, d’autres victimes du métro ou de Zaventem expliquent leur parcours du combattant pour être indemnisées.

4. Jeudi 6 : « Trom, les falaises, le vent et la mort » - ARTE, 20h

Nouvelle série en six épisodes adaptée de l’auteur à succès Jógvan Isaksen, Trom est la toute première série produite aux îles Féroé, petit archipel de 50 000 habitants appartenant au Danemark, pas loin de l’Islande. Dans ce paysage insulaire sombre et déchiqueté, magnifiquement filmé, son intrigue mêle préoccupations écologiques très actuelles, troubles secrets de famille et pressions politiques.

5. Vendredi 7: «C’est moche, c’est sale… c’est le Café de la Gare» - France 5, 22 h 45

Rufur, un des pionniers du café-théâtre parisien, né avec le célèbre «Café de la Gare». ©© CAPA 2020

À Paris, le Café de la Gare fut une pépinière de talents passés malgré eux à la postérité: Coluche, Patrick Dewaere, Miou Miou, Romain Bouteille, Sotha ou Henri Guybet. Ils ont inventé en même temps que le café-théâtre une nouvelle façon d’écrire et de jouer. Reposant sur des archives inédites ainsi que sur de nombreux témoignages, ce docu signé Guillaume Meurice et Emilie Valentin retrace une aventure collective, égalitaire et inspirante.