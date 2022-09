Télévision: Fêtes de Wallonie, ORTF, ou «3 Billboards» que regarder ce week-end?

Sara De Paduwa et Fanny Jeandrain sont déjà dans l’ambiance. ©Jimmy Blibaum

Les RTBF fait cette année une émission en direct des Fêtes de Wallonie. Ils seront trois animateurs et animatrices: Sara De Paduwa, Fanny Jeandrain et Bruno Tummers, en direct depuis les rues de La Louvière et Namur pour faire ressentir l’ambiance d’avant les concerts (Benabar sera notamment à l’affiche à Namur). Un programme de 26 minutes mais qui tentera de fêter la Wallonie, sa musique, ses traditions, son folklore.

2. Samedi 17: La grande saga de France télé - France 2, 21h10

Sept septembre 1992: les téléspectateurs français découvrent la nouvelle identité des chaînes publiques sous le nom de France Télévisions. Du côté des noms de chaînes, ne dites plus Antenne 2 et FR3 mais France 2 et France 3. France 5 – ex-La Cinquième – rejoindra France Télévisions le 1er août 2000, mais sera seulement rebaptisée France 5 le 7 janvier 2002 et France 4 – ex-Festival – rejoindra France Télévisions le 31 mars 2005.

Trente ans plus tard, Leïla Kaddour et Laurent Ruquier célèbrent cet anniversaire avec une plongée exceptionnelle au cœur des archives des antennes du groupe. Un voyage de près de trois décennies, où se mêlent images, archives cultes et rares issues des différents programmes phares qui ont marqué l’histoire des antennes du groupe.

Onze chapitres

L’émission sera divisée en onze chapitres. Elle débutera par l’humour, avec en séquence d’ouverture un extrait de Studio Gabriel où Laurent Gerra et Virginie Lemoine ont fait rire les téléspectateurs entre 1994 et 1997.

Le rire sur le service public dans ces années-là, c’est aussi Patrick Sébastien et Le plus grand cabaret du monde – qui lancera le duo Shirley et Dino – puis les émissions On a tout essayé et On n’est pas couché, où Florence Foresti puis Jonathan Lambert feront un triomphe. Du côté des jeux, on reverra évidemment des images de Fort Boyard, Pyramide (dont certains n’ont toujours pas compris les règles), Tout le monde veut prendre sa place, N’oubliez pas les paroles… La musique ne sera pas oubliée avec la cérémonie des Victoires de la musique, Taratata, L’école des fans ou Prodiges du côté du classique.

Au-delà d’une pléiade de programmes emblématiques à découvrir ou redécouvrir, ce nouveau numéro de La Grande saga revient sur des moments télévisés qui ont marqué les Français: exploits sportifs aux Jeux olympiques, grands événements en direct (Tour de France, Roland Garros…), confessions au micro de Jean-Luc Delarue ou Mireille Dumas, enquêtes au ton mordant d’Élise Lucet…

2. Samedi 17 : «ORTF, ils ont inventé la télé» - France 2, 23h20

Photo prise le 8 juin 1986 du journaliste Michel Polac animant son émission "Droit de réponse" sur TF1. ©AFP

Pour les fans d’histoire de la télé, ce long programme (plus de deux heures) propose un voyage dans le temps aux sources de l’ORTF, la télé française qui fin des années soixante va peu à peu passer du noir et blanc à la couleur. De nouvelles émissions populaires apparaissent alors comme La Une est à vous ou Les Dossiers de l’écran qui invente l’interactivité avec le spectateur. Viendront les mythiques Michel Polac, Aujourd’hui Madame ou les interviews de Bouvard.

3. Dimanche 18: Boris Johnson, la fête est finie - France 5, 20h55

Caricature Boris Johnson, il faut le dire, c’était pas très difficile. ©© Maximal Productions

Voilà un docu qui tombe à pic. 70 minutes qui retracent le parcours du trublion de la politique britannique, élu triomphalement en 2019 avec comme seul slogan "réaliser le Brexit". Ensuite, tout s’est rapidement dégradé pour lui car s’il a amusé un temps la population avec ses frasques et sa dégaine déjantée, les scandales se sont succédé, en particulier le fameux "partygate", ces festivités durant la crise du covid. De sorte qu’aujourd’hui, il a perdu sa place…

4. Dimanche 18: «3 billboards, les panneaux de la vengeance» - Plug 20h15

Dans ce film de Martin McDonagh sorti en 2017, la comédienne Frances McDormand (oscar de la meilleure actrice pour ce film) joue le rôle d’une mère qui, après des mois sans que l’enquête sur le décès de sa fille ait avancé, décide d’employer les grands moyens: elle loue les trois grands panneaux publicitaires situés à l’entrée de la ville et y fait afficher des messages controversés visant le chef de la police. Le début d’une guerre des nerfs, à la recherche de la vérité.