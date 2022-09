«Star Academy»: tous les détails sur la saison 2022

1 Une saison plus courte

Comme attendu, cette nouvelle saison de la "Star Academy" sera bien plus courte que les précédentes. En cause, la Coupe du monde "qui coince un peu" TF1 et force la première chaîne française à revoir son calendrier.

Résultat des courses? La finale du show aura lieu le 26 novembre, quelques jours après le début de la compétition.

2 Un casting secret et inconnu

Si la production refuse de dévoiler le nom des candidats de la prochaine "Star Ac’", elle promet que les 13 candidats repris (sur les 20.000 postulants) ont entre 18 et 26 ans et reflètent "une jeunesse actuelle".

Autres détails importants: tous les candidats savent déjà chanter - pas question de se retrouver une fois encore face à un sosie vocal de Jean-Pascal – et aucun d’entre eux n’a déjà été aperçu dans un autre télé-crochet.

Du côté des professeurs, une seule certitude: ils seront cinq (chant, danse, théâtre, expression scénique et condition physique) à accompagner quotidiennement les candidats. De nouveau, aucun de ses enseignants n’est connu du grand public.

Actuellement, seul le nom du directeur de la "Star Academy" est connu: il s’agit du producteur Michaël Goldman, le fils du chanteur Jean-Jacques Goldman.

3 Certains anciens élèves de retour

Qui sera le parrain ou la marraine de cette nouvelle saison? Aucun nom ne filtre encore. Seule indiscrétion: Céline Dion, citée à plusieurs reprises pour inspirer les élèves, ne devrait pas endosser ce rôle, cette fois-ci.

Si Jenifer, la lauréate de la première édition, jouera bel et bien un rôle particulier cette année, la production refuse d’en dire plus. Si ce n’est que d’autres anciens élèves devraient faire leur apparition dans le programme.

Ainsi, Lucie Bernardoni, aperçue dans la 4e saison, fera répéter les candidats tandis que Quentin Mosimann, vainqueur de la saison 7, accompagnera les chanteurs dans l’enregistrement de l’hymne et l’album de reprises.

Enfin, chaque dimanche, trois ou quatre anciens visages de la "Star Academy" rejoindront le château pour partager leur expérience.

4 Des stars… surtout françaises

Contrairement au 15 octobre qui servira surtout à présenter les candidats et la nouvelle saison de la "Star Academy", les primes suivants verront les candidats chanter aux côtés d’artistes confirmés.

Mais, contrairement aux saisons précédentes, les chances de voir débarquer des stars internationales comme Beyoncé ou Rihanna sont faibles. La grande majorité des chanteurs présents - cinq par soir - seront donc francophones. À commencer par M. Pokora, Amine, Julien Clerc, Mika ou encore Soprano.

5 Un éliminé par prime

Comme les saisons précédentes, les primes auront lieu le samedi soir, dès 21h00. Et comme les saisons précédentes, trois candidats, nominés dès le mercredi, seront sur la sellette.

À l’issue de chaque prime, un candidat sera sauvé par ses camarades tandis que le public sauvera un second élève.

6 Un résumé quotidien… sans Nikos

Bien qu’il animera les primes, Nikos Aliagas ne passera pas les plats lors des quotidiennes programmées à partir de 17h30.

"On va reprendre les codes de la fiction, du feuilleton", précise la production qui mise plutôt sur une voix off.

Seule la quotidienne du mercredi se terminera en direct avec l’annonce du nom des trois candidats nominés.

Enfin, petite nouveauté: un "after prime" animé par Karima Charni, une ancienne élève, sera diffusé en duplex depuis le bus des élèves afin de recueillir leurs réactions.

7 Pas de réseaux sociaux... ou presque

Contrairement aux autres émissions du genre diffusées actuellement, les candidats de la "Star Academy" n’auront pas accès aux réseaux sociaux.

Comme à l’époque, ils pourront uniquement appeler leurs proches grâce au téléphone du château. Une minute, pas plus!

Seule différence avec les promotions précédentes, les candidats de cette année seront invités à produire du contenu (vidéos ou photos) que la production publiera ensuite sur leurs profils.