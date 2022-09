En s’emparant des captivantes archives cinématographiques des volcanologues Katia et Maurice Krafft, le grand cinéaste Werner Herzog ( Aguirre, la colère de Dieu ; Fitzcarraldo) célèbre avec poésie la vie, brutalement interrompue en 1991, de deux chercheurs et preneurs d’images à l’œuvre unique. Un docu tout neuf, étiqueté 2022.

Tous deux originaires d’Alsace, Katia Conrad et Maurice Krafft, géologues et volcanologues passionnés, se rencontrent en 1966 pour ne plus jamais se quitter. Pendant 25 ans, le couple parcourt le monde pour étudier, mais aussi photographier et filmer, tous les volcans actifs de la planète, dans les conditions les plus extrêmes. Éruption de l’Eldfell en 1973, du mont Saint Helens en 1980, du Nevado del Ruiz en 1985… Jusqu’à leur mort tragique le 3 juin 1991, emportés avec 41 autres personnes, par une coulée pyroclastique sur le flanc du mont Unzen, au Japon, ils capteront – Maurice avec sa caméra, Katia avec son appareil photo – une vaste somme d’images d’une beauté stupéfiante.

Symphonies de couleurs

Par cette immersion dans les archives cinématographiques du couple, Werner Herzog complète son œuvre documentaire consacrée aux volcans, commencée en 1977 avec La soufrière et poursuivie en 2016 avec Au fin fond de la fournaise.

Il met ici son sens de la narration et son goût pour le sublime au service d’une célébration de la vie de ces deux grands scientifiques qui ont tant de fois trompé la mort et défié les éléments. Ce qui intéresse le cinéaste, c’est aussi la manière dont les Krafft se mettent en scène, l’imagerie qu’ils déploient et la singularité de leur regard, depuis leurs premiers essais devant et derrière la caméra, jusqu’à de stupéfiantes séquences filmées par Maurice au plus près des éruptions: d’hypnotiques symphonies de couleurs tendant vers l’abstraction, des jaillissements de lave rouge en plan serré, des paysages désolés parcourus de fumerolles d’où surgit la petite silhouette blanche de Katia s’avançant au bord du gouffre.

Enfin, il révèle le regard profondément humaniste de ces passeurs de science, qui, en se penchant sur le sort des victimes des éruptions, ont sensibilisé le monde entier à la prévention des risques volcaniques.

2.Samedi: «URSS, l’effondrement» - La Trois, 20 h 35

Le déclin de l’URSS passé à la loupe.

En août 1991, l’empire soviétique s’est effondré. Pourtant, ce colosse paraissait indestructible: sa puissance avait surplombé le monde pendant près d’un siècle. Mais une économie exsangue, des réformes trop tardives pour éviter la faillite, un coup d’État avorté et le pouvoir qui change de mains ont révélé aux yeux du monde la débâcle préexistante. Le pouvoir et l’État soviétique disparaissent. Toutes les règles sont abolies. Ce docu de 2 021 s’interroge: que se passe-t-il lorsqu’un État disparaît et qu’il ne finance plus le territoire dont il a la charge ?

3.Samedi: « L’Atelier Cyrano » - France 4, 23h15

François Morel en Cyrano, au cœur d’un atelier mis en scène par Jacques Weber. ©© Delanne Monteiro Magneto Prod

Un plateau vide, un piano, des épées de bois et ces vers gourmands et espiègles. La première pièce "culte" de l’histoire théâtrale est revisitée autour du trio formé par Cyrano, Roxane et Christian en ne conservant que les scènes d’émotion et de pétillance. À leurs côtés, une troupe de jeunes comédiens qui jouent les seconds rôles avec enthousiasme, un pianiste qui apporte poésie et légèreté et une petite fille qui court d’une scène à l’autre. Spectacle signé Jacques Weber, avec François Morel dans le rôle de Cyrano.

4.Dimanche 2: «Bolsonaro, un autre Brésil » - France 5, 20h55

Les partisans du président Jair Bolsonaro le surnomment "le mythe" et voient en lui le sauveur du Brésil. Conservateur, adepte d’une ligne sécuritaire dure et fervent défenseur de l’industrie agroalimentaire aux dépens de l’Amazonie et des droits des peuples indigènes, Bolsonaro incarne un Brésil méconnu sur la scène internationale, mais qui a toujours existé. Depuis son élection en 2018, il choque avec ses discours réactionnaires. Mais après quatre ans à la tête du pays, ce docu de 2022 constate qu’il est toujours soutenu par 25% de la population.

5.Dimanche : « Gaïaland, une tribu sous influence «- La UNE, 20 h 52

Une tribu d’allure indienne mais constituée en fait d’utopistes en plein trip.

En 1991, Ilpo, jeune Finlandais déprimé par la grave crise économique qui frappe son pays, rencontre une « tribu » d’étrangers qui vivent sous des tipis et pratiquent le véganisme. Séduit, il fait la connaissance de leur guide, un énigmatique chaman qui lui demande de les aider à bâtir leur « Gaïaland », une utopie écologiste. Ces gens sont en fait Français, Belges, Italiens. Ce sont des jeunes précurseurs de la cause écologiste qui se sont rencontrés dix ans plus tôt à Paris. Un documentaire en deux parties sur un étrange groupement.