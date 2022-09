Le Grand Bain, Lisieux ou Alain Souchon? Que regarder à la télé cette semaine?

Réalisé par Gilles Lellouche en 2018, cette comédie à succès met en scène un chômeur dépressif (Mathieu Amalric) qui, pour remonter la pente, s’inscrit dans un club amateur de natation synchronisée. Là, il rencontre toute une faune de gens atypiques, joué par une flopée d’acteurs connus dont Guillaume Canet, Poelvoorde, Philippe Katerine parmi d’autres, tous en maillot.

2. Mardi 27: Les orages de la vie - RTL TVI, 20H30

Christophe Dechavane et son premier invité, l’ex-candidat belge de «Top Chef», Mallory Gabsi. ©Olivier Pirard

Émission devenue mythique par ses cartons d’audience et surtout par le destin assez contrasté de son premier présentateur Stéphane Pauwels, "Les Orages de la vie"reviennent, 10 ans après leur lancement, et c’est Christophe Dechavanne (qui a connu quelques orages lui aussi) qui en est le présentateur. Au menu, des gens connus qui ont traversé des périodes de souffrance et témoignent. La formule séduira-t-elle à nouveau?

3. Mercredi 28: «Adolescentes» - ARTE, 20H55

Deux heures de documentaire qui suit durant cinq années l’évolution de deux amies, depuis l’âge de 13 ans jusqu’à 18. Anaïs et Emma ont des caractères opposés et viennent de milieux différents. Durant cette phase cruciale de leur vie, on assiste à leur transformation et à quantité de "premières fois". Un film sensible (césar du meilleur docu 2021) du réalisateur Sébastien Lifshitz, qui avait notamment réalisé "Les invisibles".

4. Jeudi 29: «Les ombres de Lisieux» - France 3, 21h10

Que devient Marie-Anne Chazel depuis «Les Bronzés»? Et bien voilà… ©© Eloïse LEGAY / GAUMONT / FTV

En plein cœur du carmel de Lisieux, la statue de Sainte-Thérèse semble s’animer. Alors que certains croient au miracle, on découvre qu’il s’agit en fait d’une mise en scène visant à dissimuler le cadavre d’une jeune femme assassinée. Le commandant Renaud enquête...Téléfilm policier dans un haut lieu de piété, avec Marie-Anne Chazel devenue bien sérieuse.

5. Vendredi 30 : Un jour, un destin...Alain Souchon - France 3, 21h10

Alain Souchon dans les coulisses de l'Elysée Montmartre, en décembre 1977. ©© Magnéto presse

Non, ce n’est pas la version bis des "Orages de la vie". C’est présenté par Laurent Delahousse et ça se veut l’évocation d’une personnalité devenue célèbre, cette fois, Alain Souchon, le vieux jeune chanteur, mélange mélancolie, de drôlerie et d’air du temps. Ses proches dévoilent son imaginaire et son histoire. Ensuite, il y a un concert au Dôme de Paris, en 2019. De quoi combler les fans.