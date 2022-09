On débute la soirée avec un documentaire immersif consacré à l’amitié entre Olivier Rousteing, petit chéri de la mode française et Jean Paul Gaultier, qui raccroche les ciseaux. En janvier 2020, celui-ci présentait sa dernière collection lors d’un défilé spectaculaire célébrant ses 50 ans de création. Depuis, il confie la création de ses collections haute couture à un créateur différent à chaque saison. En juillet dernier, c’est Olivier Rousteing, directeur artistique de la Maison Balmain, qui a présenté la nouvelle collection Couture.

Loïc Prigent et ses équipes ont donc suivi Olivier Rousteing durant tout son processus créatif, des premiers croquis aux premières toiles, sa redécouverte des archives de la Maison Gaultier, ses échanges avec les premières mains et les premiers essayages.

Un mois après le défilé, grâce à une interview en toute intimité avec Olivier Rousteing, nous revenons avec lui sur cette expérience inoubliable.

Suivra un deuxième documentaire consacré cette fois à Jean Paul Gaultier et à ce fameux dernier défilé Haute couture. Loïc Prigent a suivi le plus célèbre trublion de la mode française dans cet exercice virtuose et jubilatoire, à la fois un retour sur sa carrière et la démonstration que sa créativité n’est toujours pas tarie.

L’occasion de revenir sur 50 ans de grands classiques qui ont marqué la mode et les esprits: le corset, la marinière, les imprimés tatouages, les jupes pour hommes, la haute couture revisitée.

Cinquante années iconiques racontées dans un format au rythme drôle, enlevé, plein de surprises et d’informations, par le couturier lui-même et par ceux qui l’ont accompagné depuis ses débuts.

France 5, 21.00