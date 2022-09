France 2 tente ce samedi soir un nouveau concept de jeu dont Cyril Féraud est l’animateur. C’est l’adaptation d’un format britannique dénommé "1% club"dont France TV a acquis les droits. Ce n’est pas un jeu nécessitant une importante culture générale, plutôt un jeu de logique, de bons sens et d’observation dans lequel toute la famille peut s’affronter.

De quoi s’agit-il? 100 candidats s’affrontent pour tenter d’aller le plus loin possible dans le jeu et décrocher la cagnotte qui peut grimper jusqu’à 100000 €. L’objectif des participants est d’atteindre l’ultime question, celle à laquelle en théorie "seulement 1% du commun des mortels est capablede répondre"(c’est le sens du titre original anglais). C’est donc de plus en plus compliqué! Pour sa première saison, le jeu a cartonné en Grande-Bretagne, réunissant 4,5 millions de spectateurs, ne cessant d’augmenter son public au fil de huit épisodes. Une saison 2 a donc été commandée.

Caroline Margeridon en guest

À France TV, on y croit donc. Trois personnalités sont au rendez-vous pour cette première émission de ce samedi: Caroline Margeridon (l’une des stars d’"Affaire conclue"), le comédien Noom Diawara et l’humoriste Isabelle Vitari.

Pour Cyril Féraud, c’est un sacré défi, mais on dit qu’il aurait été à Laurence Boccolini. Agé de 37 ans, il est une valeur sûre du service public puisqu’il anime déjà la quotidienne "Slam"sur France 3, que depuis octobre 2021, il anime le "Quiz des champions"(proposé deux fois en prime time sur France 2, et qui a réuni 3 millions de téléspectateur). " Tout le monde peut jouer quel que soit son âge, son métier ou ses connaissances, vous allez adorer. Les questions ne concernent pas ce que vous avez appris à l’école ou votre capacité à mémoriser des faits", annonçait l’animateur lors de l’appel à candidats. Cela fait deux ans que France TV a annoncé le lancement de cette émission coproduite par BBC Studio France, la boîte qui met aussi en musique "Le meilleur pâtissier"ou "Danse avec les stars"chez le concurrent TF1.

A noter que le sous-titre de l’émission est "la réponse est sous vos yeux". Ce qui permet d’imaginer un peu mieux le style des questions qui seront proposées.

2.Samedi 24: «Les papillons, une source d’inspiration» - ARTE, 23h30

Les papillons survivent depuis la préhistoire. Comment ils ont fait? C’est ce que les scientifiques cherchent à savoir, et qui les fascine. ©furtseff - Fotolia

Ils émerveillent par leur beauté, mais leur élégance cache aussi des trésors visibles uniquement au microscope. Il existe 160 000 espèces de papillons à travers le globe et ils ont survécu à des dizaines de millions d’années d’évolution sur une planète en constante mutation. Ce documentaire de Pierre Bressiant nous explique comment ils sont adaptés aux modifications de leur environnement et aux dangers. Leurs stratégies inspirent la science dans bien des domaines.

3.Samedi 24: «Paris, plus belle ville du monde» - C8, 21h15

Sous ce titre quelque peu inapproprié et qui sent le dépliant touristique, ce cache en réalité un documentaire de 85 minutes révélant les endroits de Paris interdits au public. On découvre donc ces clubs de voltigeurs qui circulent sur les toits de la capitale française, les stations de métro fantôme (et celles réservées… aux tournages de film), les coulisses de la Garde républicaines et les créatures insolites vivant au fond de la Seine comme des alligators et des piranhas.

4.Dimanche 25: «Sean Connery versus James Bond» - La Une, 21h40

Jeune premier écossais jusque-là cantonné à des seconds rôles, Sean Connery devient James Bond en 1963 et il crève l’écran dans son premier film "Contre le Dr No". Le personnage sera pour lui le tremplin vers la gloire mais aussi un fardeau. Ce film au montage virevoltant (et sans voix off), signé Grégory Monro en 2022, revient grâce à des intervenants et de nombreuses archives et extraits de films sur les relations d’amour-haine entre l’acteur… et son personnage.

5.Dimanche 25: Wout et Remco contre le monde entier - La Une, 2 heures

L’apothéose des championnats du monde de cyclisme en Australie, c’est ce dimanche 25 septembre, avec pour la Belgique ses deux stars actuelles Wout Van Aert et Remco Evenepoel. Mais attention! Comme pour les finales de l’Open d’Australie avec Justine ou Kim jadis, il faudra...se lever tôt (ou ne pas se coucher) pour regarder l’épreuve en direct puisqu’avec le décalage horaire, le départ est prévu à 2h15 du matin chez nous pour se terminer autour de 8h50. Il y aura des rediffusions en journée, mais ça n’aura pas le même sel...