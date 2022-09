Ce mercredi soir à la télé, Vincent Elbaz: «J’ai perdu 10 kilos pour ce rôle de Sharko»

C’est Vincent Elbaz qui s’est glissé dans le costume qu’il a voulu très fidèle. "Je ne connaissais pas l’univers de Franck Thilliez, confie le comédien à TF1 qui diffusera aussi la série dès la semaine prochaine. J’ai donc d’abord lu ses romans. J’ai commencé par Syndrome E puis j’ai continué avec les premiers livres où Sharko apparaissait pour comprendre la genèse du personnage. J’y ai puisé des informations précieuses et assez factuelles sur son physique, son caractère, son comportement. J’ai essayé d’y coller au plus près. Pour moi, c’était une véritable mine d’or!"

La plupart du temps, je n’imagine pas de physique particulier quand j’écris mes personnages

Il y a peu de description du physique du commissaire dans les thrillers de l’auteur: "La plupart du temps, je n’imagine pas de physique particulier quand j’écris mes personnages. J’ai une image mentale d’un caractère, d’une allure. Pour moi, Sharko avait une silhouette massive, il était abîmé par la vie", dit Franck Thilliez à TF1. Quant à Vincent Elbaz lui, le voyait "(...) assez émacié au niveau du visage. Pourtant il est aussi très charismatique dans les romans: quand il entre dans une pièce, on le remarque! Je le voyais donc à la fois amaigri et assez imposant. J’ai perdu 10 kg, tout en suivant un entraînement physique. Cette préparation a été un subtil mélange entre perte de poids et musculation."

Le résultat est plutôt convainquant et le casting bien choisi avec notamment Jennifer Decker dans le rôle de l’inspectrice Lucie Hennebelle, mais aussi le rappeur Bruno Lopes plus connu sous le nom de Kool Shen (moitié de Suprême NTM avec JoeyStarr), Dominique Blanc, Bérengère Krief, Emmanuelle Béart, Richard Bohringer, Michèle Bernier…

La série a pourtant failli ne jamais se tourner: un studio américain a acheté les droits mais il ne s’en est pas servi et les droits sont finalement revenus en France 4 ans plus tard.

