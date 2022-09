Samira, dernière candidate belge de Masterchef sur AB3: «Mon mari avait déjà préparé les bagages!»

Samira, on suppose que vous êtes fière d’être arrivé à ce stade de l’émission?

Ah oui, c’est énorme! Je n’aurais jamais cru aller aussi loin, surtout dans mon état (NDLR: elle était enceinte lors du tournage). Je pensais que j’allais être trop fatiguée… Mais finalement, cela s’est fait tout seul.

Lors de la dernière émission, vous rejoignez quand même le test sous pression. Et votre pannacotta aux poires a failli vous coûter cher…

C’est vrai (rires). J’ai vraiment cru partir. Mon mari Karim était présent durant toute l’aventure et avant d’avoir le verdict, je l’ai appelé pour lui dire que c’était fini.Il avait déjà préparé les bagages (rires).

Pour vous, c’est un fameux ascenseur émotionnel, car lors de la première partie de l’émission, vous aviez été désignée coup de cœur…

Oui, lors du premier épisode diffusé mardi, je n’ai eu que des compliments, et puis lors du deuxième, je suis sous pression. C’était intense!

Pour l’épreuve des pâtes, supervisée par le chef Simone Zanoni, vous décidez de rejoindre l’équipe de Marc-Amaury et Zachary, pensant que c’était le bon choix tactique… Et finalement, vous perdez contre Clara et Emmanuelle…

En fait, je savais que Clara et Emmanuelle allaient faire du végétal, et cela ne me plaisait pas. Et je savais aussi que Marc-Amaury était le roi de la pâte (rires). Mais cela n’a pas porté ses fruits.

On vous a déjà vue dans «Objectif Top Chef» sur RTL TVI, «My Tiny Restaurant» avec votre mari sur Tipik. Cela vous a aidée?

Bien sûr, même si une fois dans les épreuves, je suis toujours aussi stressée et déstabilisée par les caméras. On ne s’y habitue jamais vraiment.

Quelle est la principale différence entre «MasterChef» et les deux précédentes émissions auxquelles vous avez participé?

L’ambiance est pareille, mais ici, je suis restée plus longtemps. Nous étions tous à l’hôtel et ça faisait assez colonie de vacances avec les autres participants. En plus, nous étions tous des amateurs et on se comprenait vraiment.

Une reconversion ne se fait pas du jour au lendemain, il faut bien réfléchir.

Que recherchez-vous au travers de tous ces concours?

Je tiens à préciser que pour Objectif Top Chef et MasterChef, on est venu me chercher. Mais moi, dès qu’on me propose une émission qui parle de cuisine, je prends. Je suis puéricultrice de formation et la cuisine est présente dans ma vie de façon plus intense depuis trois ans. Une reconversion ne se fait pas du jour au lendemain, il faut bien réfléchir. Ces concours me permettent de faire des expériences, de tester mon niveau…

Qui vous a appris à cuisiner? Votre maman?

Oui! C’est une excellente cuisinière. Nous étions quatre filles à la maison et maman a toujours aimé cuisiner. Elle est Marocaine mais elle a toujours aimé regarder les autres cuisines. La gastronomie française est une cuisine raffinée, mais pourquoi pas la mélanger à une cuisine plus méditerranéenne?

Après votre parcours à «My Tiny Restaurant», où vous êtes arrivée en demi-finale, vous n’avez pas eu de proposition?

Non, pas vraiment. Cela a été diffusé en plein confinement, donc c’était une période un peu compliquée. Et puis j’ai été contactée un mois après pour les sélections de MasterChef, donc je me suis concentrée là-dessus.

