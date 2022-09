Chaque année, le mythique festival Jazz à Vienne en...France) accueille plus de 200000 festivaliers durant 15 jours et 1000 artistes. Dans ce documentaire de Patrick Savev (2022), on revit l’épopée de ce festival, l’un des plus importants du monde, créé en 1981 par Jean-Paul Boutellier. C’est quasiment l’Avignon du jazz, d’autant que tous les grands s’y sont produits, de Miles Davis à Chet Backer.

2. Mardi 20 : Amiante, l’histoire sans fin - ARTE, 20h55

L’amiante a fait des ravages….qui durent encore, des années après. ©© Thomas Dandois

L’amiante est interdit en France depuis 1997 et dans toute l’Union européenne depuis 2005. Et le verbe "désamianter"est passé dans le langage courant. Pourtant, l’amiante continue, selon l’OMS, à provoquer plus de cent mille décès par an, à travers les cancers et les maladies pulmonaires qui se déclarent parfois des décennies après que les personnes aient été exposées. Ce tout nouveau documentaire fait le point sur cette tragédie.

3. Mercredi 21: «Symptôme E», nouvelle série policière - TIPIK, 20h05

Créée par Mathieu Missoffe, cette nouvelle série policière en six épisodes a Vincent Elbaz et Jennifer Decker comme policiers récurrents. C’est l’adaptation du roman éponyme de Franck Thiliez.Ils enquêtent dans le monde glaçant, voire cauchemardiesque des manipulations mentales lorsqu’une série de cadavres horriblement mutilés est découverte. Avec aussi Emmanuelle Béart et Kool Sheen dans la distribution.

4. Jeudi 22 : Nations League Belgique - Pays de Galles - RTL TVI, 20h45

Retrouvailles pour les Diables, avec le Pays de Galles puis la Hollande au menu. ©Photo News

Revoici la Nations League et… les Diables rouges pour une 5journée où les Belges affronteront le Pays de Galles. Le 11 juin dernier, les deux équipes s’étaient séparées sur le score de 1-1. Les Diables cette fois doivent l’emporter s’ils veulent garder une chance de finir à la première place, actuellement occupée par les Pays-Bas...qui les avaient humiliés à l’aller et qu’ils rencontreront le 25 septembre.

5. Vendredi 23: Le mystère Cremer - La Trois, 20h36

À la découverte de Bruno Cremer, un comédien fascinant, au-delà de son rôle dans «Maigret». ©Wendigo Films

Ceci est un docu en forme de fausse enquête du commissaire Maigret consacrée au comédien Bruno Cremer, décédé en 2010 et dont la carrière est loin de se résumer à l’incarnation du célèbre personnage de Simenon qu’il joua durant 53 épisodes de 1991 à 2005 (contraint d’arrêter en raison d’un cancer de la gorge). Une belle occasion de redécouvrir un acteur aux multiples facettes.