Ce lundi soir à la télé: La saison 4 des «Rivières pourpres»

Quelques secondes à peine et tout bascule. Le car est immobilisé sur un passage à niveau au milieu de la campagne, les enfants enfermés, lui, incapable de se relever, la sonnerie retentit, le train arrive à toute vitesse. L’accident est inévitable. Le conducteur ne peut que fermer les yeux au moment de l’impact.

Dans le village, c’est l’incompréhension. Tous les habitants sont touchés de près ou de loin et la tension monte. C’est dans ce contexte que les enquêteurs Pierre Niemans et Camille Delaunay sont appelés en renfort.

La saison 4 de la série Les Rivières pourpres commence fort.

On retrouve le duo d’enquêteurs formé par Olivier Marchal (Commissaire Pierre Niemans) et Erika Sainte (Lieutenant Camille Delaunay) dans des affaires aux ambiances toujours aussi sombres et qui les emmènent aux quatre coins de la France.

Explosifs et inséparables, ils devront se soutenir plus que jamais, face à l’étrangeté de leurs nouvelles affaires.

Au cours de ces six nouveaux épisodes, on croisera un tueur vêtu d’un costume tout droit sorti d’une société secrète au Nigeria qui sème la terreur dans un village isolé, des cadavres vernis au sein d’un institut des Beaux-Arts à la réputation sulfureuse, un centre de tueurs en série caché dans la forêt des Landes, ou bien une plongée de nos enquêteurs dans un voyeurisme très spécial…

"Les enquêtes qui attendent Niemans et Camille prennent un tournant toujours plus étrange, toujours plus inattendu, dans des décors et des communautés jamais vus auparavant", résume France 2.

Entre ésotérisme, vestiges du passé et secrets inavouables, nos enquêteurs devront être plus soudés que jamais devant la noirceur de l’âme humaine.

