Vingt ans de taxi et un casting amusant avec Jérôme Colin sur La Trois

Parmi les huit postulants, on retrouvera Stéphane Bern, Michel Drucker ou encore Harold Hessel, commissaire-priseur dans l’émission Affaire conclue. "Il y en a encore d’autres, mais je préfère taire leurs noms pour garder la surprise, commente Jérôme, chauffeur des stars depuis 2004, après une première saison assurée par le comédien Vincent Lécuyer. Ils ont quasi tous accepté de jouer le jeu directement, alors que l’on pensait avec la production s’être lancés dans une bonne galère vu l’agenda souvent bien rempli de ces personnalités."

Un examinateur un peu méchant

Pour faciliter le tournage, l’équipe s’est rendue jusqu’à Paris. Là, les "candidats"ont reçu comme instruction qu’ils allaient passer un casting avec un examinateur qui n’avait pas très envie qu’ils réussissent et qui pouvait même se montrer un peu méchant… "Ils se sont tous éclatés à le faire. Et moi qui ne m’étais jamais mis à l’arrière du taxi, j’ai appris plein de trucs. J’ai remarqué par exemple que l’on pouvait être vite distrait: on regarde les gens qui passent, le paysage… Je croyais que j’aurais du mal à dire des horreurs, comme par exemple balancer à Michel Drucker que je ne le connaissais pas, mais ça ne m’a posé aucun problème car je ne le regardais pas dans les yeux."

Dans une autre partie de cette émission best of, on verra aussi Jérôme Colin s’essayer à la présentation d’émissions françaises. "Mais finalement ça ne me plaît pas et je reviens dans le taxi… (rires)"

Plus sérieusement, cette question de profiter de cet anniversaire pour tourner la page de Hep Taxi! s’est vraiment posée pour l’animateur. "C’est une date emblématique, donc on se pose forcément des questions du genre ‘Est-ce que j’ai fait le tour?’, ‘Est-ce que je ne ferais pas autre chose de ma vie?’… Les réponses ont été à chaque fois non (sourire). J’ai envie de continuer car j’aime bien l’équipe et que je m’amuse encore à le faire. Peut-être faut-il continuer à chérir ce petit truc magique là!"

Au niveau du renouvellement des invités, Jérôme n’a aucune crainte. "Cela se renouvelle. Et puis il y a des anciens que je n’ai toujours pas réussi à convaincre comme Gérard Depardieu, Isabelle Adjani… Ou encore Eddy Merckx. On a tout essayé, mais il refuse." Lui-même refuse de s’asseoir à l’arrière pour se confesser. "On me l’a déjà proposé pour une émission spéciale, mais non!" Pour les 30 ans? "On verra!" (rires).