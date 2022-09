Obsèques de la reine Elizabeth lundi: le dispositif complet des chaînes

Sur RTL TVI

Une édition spéciale du JT est prévue dès 10h du matin. Elle sera présentée par Thomas de Bergeyck, avec Alix Battard et Amélie Schildt comme envoyées spéciales à Londres. Comme consultants en plateau, on retrouvera Sophie ( Soir Mag’), Christian Cannuyer (historien), le journaliste Christophe Giltay et le prêtre Tommy Scholtès.

LN24

LN24 valorisera le direct en continu, de toute la cérémonie à partir de 10h. L’édition spéciale sera présentée par Julien Bal.

Sur TF1

TF1 déploie les grands moyens et fera antenne commune avec LCI dès 6h du matin. Les directs depuis Londres seront assurés par Stefan Etcheverry, Adrien Gindre et Margot Haddad. À partir de 8h, on retrouvera Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau en plateau, avec Adrien Gindre en direct de Londres. La chaîne annonce 11 envoyés spéciaux, dont Christophe Beaugrand.

Sur France 2

Dès 6h du matin les émissions d’information matinales évoqueront les funérailles. De 6h30 à 9h40, Télématin, présentée Julia Vignali et Thomas Sotto, proposera une émission avec des chroniques dédiées, des reportages et des invités en plateau. Dès 10h, France 2 proposera une édition spéciale présentée par Julian Bugier, avec Stéphane Bern et des envoyés spéciaux (Adelaïde de Clermont-Tonnerre, Tatiana de Rosnay, Irène Frain…).