Depuis 2021, le Montois avance à très grande vitesse, poussé par des vents qui semblent être les plus forts. Après avoir intégré les rédactions de l’Avenir et Télé MB et depuis peu celle de LN24, celui qui a fait ses premières armes sur Facebook s’est vu proposer de rejoindre comme joker l’équipe de la météo de TV5Monde. "Une collaboration un peu inattendue, avoue-t-il d’emblée. Les studios DreamWall m’ont proposé de suivre une petite formation dans leurs locaux. Pendant trois semaines, j’ai été formé par Daniela (Prepeliuc) et Stéphane (Piedbœuf). Ils ont été adorables avec moi et cela a fonctionné."

Après six ans de travail sur sa page Météo Mons, Farid est occupé à vivre son rêve. Celui de devenir un véritable présentateur météo.

Et pour atteindre celui-ci, Farid El Mokaddem n’a pas dû courir très loin, puisque c’est dans les studios de DreamWall, à Charleroi, qu’est produite la météo de TV5Monde, mais aussi de vos différentes télévisions locales. "La journée débute à 8h, détaille-t-il. Là, j’ai droit à deux briefings météo, un pour le continent européen, un second pour la météo belge des différentes locales. Ensuite, on file au maquillage. Et puis on enregistre le bulletin de TV5Monde et les différents bulletins locaux."

S’il tournait jusqu’ici ses vidéos de manière quelque peu amateur, le nouveau présentateur a notamment découvert le travail sur fond vert. "Et c’est loin d’être évident, sourit-il. Les repères sont vraiment très différents. Il faut être très bien positionné parce que, par exemple, quand on bouge son bras vers le haut, ce n’est pas exactement la même chose sur l’écran. Il va sans doute me falloir encore quelques semaines pour être totalement à l’aise. Il faut, en plus, ne pas manquer de regarder la caméra, de sourire et surtout ne pas oublier son texte."

Sur TV5Monde, la météo de DreamWall peut être suivie par près de 26 millions de personnes aux quatre coins de du globe et notamment au Maroc, le pays d’origine de Farid. "J’avais prévenu ma famille que ça allait arriver, mais je n’avais pas précisé quand, termine-t-il. Ils ont été très surpris de me voir à l’œuvre dans cet exercice. Ils étaient vraiment très fiers. C’est également très marrant de recevoir de nombreux messages des membres de la page Météo-Mons, qui sont en vacances partout dans le monde et qui m’envoient des captures d’écran depuis leur chambre d’hôtel."

