«T’es homo, toi?»: le «gaydar» de Karine Le Marchand critiqué

« Oh, t’es beau! T’es gay? »; « T’es gay, toi? »; Dis-moi, t’es gay ou t’es hétéro? »Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux ce jeudi, les internautes peuvent ainsi voir Karine Le Marchand interrogés ses abonnés sur leur orientation sexuelle. Ce qui ne passe pas auprès de tous, dont Guillaume Genton, le chroniqueur de « Touche pas à mon poste »: « Je trouve ça extrêmement choquant. Ce qui me gêne, ce n’est pas de demander à quelqu’un s’il aime les garçons ou les filles, c’est la manière dont c’est demandé. « T’es gay toi? Ah, je m’en doutais! » Comme si c’était un petit secret honteux qu’on doit cacher. Comme si on avait une tête à être gay. »

Également présent sur le plateau de TPMP, Matthieu Delormeau a tenu à prendre la défense de Karine Le Marchand en expliquant qu’il s’agissait d’un montage "assez ignoble". "Je trouve que celui qui a fait ça est vraiment de mauvaise foi parce qu’en réalité, ce sont des vidéos qui ont été tournées pendant le Covid. Elle était chez elle, elle faisait une sorte de casting, et elle demandait aux gens s’ils étaient gays ou non pour pouvoir leur trouver un prétendant. Il a fait un montage en ne mettant que les "T’es gay, t’es pas gay"pour la faire passer pour une fille un peu homophobe."

Sur Instagram, la principale intéressée se défend de la même façon, estimant qu’on doit « savoir la préférence sexuelle pour trouver l’amour ».