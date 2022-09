À la télé ce jeudi soir: Hawaii, entre sublime et déchéance

Les éruptions volcaniques ont façonné cet archipel de huit îles et d’une centaine d’îlots. Des montagnes imposantes se jetant dans les eaux turquoise de l’océan et des plages de sable blanc… Un décor de carte postale qui a tout, à première vue, du paradis sur Terre.

Tenir face aux envahisseurs

Mais avec des volcans encore actifs, la lave peut emmener cette végétation luxuriante dans son passage, changeant radicalement le paysage. Le Parc national du Kilauea accueille chaque année 1,4 million de touristes pour admirer le spectacle de la lave en fusion.

Situé à 4000 km des côtes californiennes, Hawaii est l’État le plus éloigné des États-Unis. Isolé, l’archipel reste sous bonne garde avec ses onze bases américaines, dont la plus connue est celle de Pearl Harbor. Mais entre les touristes qu’il faut héberger chaque année et la présence militaire, il reste peu de logements pour les locaux.

Aujourd’hui, les natifs hawaïens sont d’ailleurs minoritaires face à ceux qu’ils considèrent comme des envahisseurs. L’invasion a d’ailleurs débuté au XIX siècle avec l’annexion des îles hawaïennes, rejetée par ses habitants qui se battent encore aujourd’hui pour récupérer leurs terres.

À l’origine, les Américains sont venus à la demande du Roi pour stopper la prolifération du bétail. C’est ainsi que les premiers colons se sont installés en constituant, au fil des générations, de vastes domaines.

Du coup, la culture du rodéo, importée par ces cow-boys, perdure sur l’île, même si le sport national reste le surf avec des vagues pouvant aller jusqu’à 6 mètres de haut. Et, sur ces plages, une autre population est venue admirer la beauté de l’océan; depuis 40 ans, une communauté de hippies s’est installée à Hawaï, vivant chaque jour comme si c’était le dernier…