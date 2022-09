A la télé ce mercredi soir: une ode à la différence

Dans le rôle d’Antoine, on retrouve Samuel Allain Abitbol ( Plus Belle la vie, Un si grand soleil…) qui déborde d’un enthousiasme communicatif par rapport à son rôle dans le film: "Parce que ce rôle d’Antoine, c’est aussi ma vie réelle".

Il donne la réplique à Camille Lou ( La Bazar de la charité, Je te promets, Les Combattantes…) La chanteuse et comédienne de 30 ans chante dans le film, mais elle a aussi accepté d’écrire paroles et musique. Ravie. Elle confie avoir repris goût à la musique, elle qui n’avait "plus chanté depuis très longtemps".

La jeune femme a noué une amitié durable avec Samuel Allain Abitbol et sa maman Valérie sur le tournage. "Il m’a fait pleurer une paire de fois", dit-elle.

Un tournage plein d’émotion, mais aussi très fun, où "on beaucoup chanté et dansé".

Le titre original, Invulnérable a laissé la place à J’irai au bout de mes rêves quand l’équipe a entendu Samuel Allain Abitbol chanter le titre de Jean-Jacques Goldman.

«Ils sont très cash aussi tous les deux…»

A la réalisation, on retrouve Stéphanie Pillonca. Après Apprendre à t’aimer, qui traitait déjà de la Trisomie 21, elle a voulu raconter cet histoire autour de la différence, mais surtout sur l’amitié de "deux personnes qui s’apportent mutuellement", d’amour et de tolérance. Pour elle, les deux comédiens principaux étaient une évidence, elle raconte même avoir écrit le rôle d’Antoine sur mesure. "L’émotion n’a jamais été fabriquée chez eux, ils ont ouvert leurs cœurs. Ils ont été humains, tout simplement. Ils sont très cash aussi tous les deux!"

Samuel Allain Abitbol revendique fièrement sa différence, "la différence, c’est un truc en plus". Et se réjouit de partager son combat: plus d’autonomie pour les personnes handicapées et surtout: "changer le regard des autres". Maintenant, il a décidé lui aussi d’aller au bout de ses rêves: "J’ai toujours aimé jouer, j’ai suivi le cours Florent. Je veux jouer toutes sortes de rôles."

