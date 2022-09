La série retrace en huit épisodes (deux diffusés chaque lundi sur La Une et dès lundi prochain sur TF1) le destin de quatre femmes durant la Première Guerre mondiale. Alors que les hommes étaient au front, elles ont occupé pour la première fois une place centrale dans la société en les remplaçant dans les champs et dans les usines.

Gros budget, gros effets

Au vu du soin apporté aux décors, aux costumes et du nombre de figurants mobilisés sur le tournage, on imagine que la production a sorti les gros moyens. Le réalisateur est le même que celui du Bazar de la Charité, de même que la productrice, et ce pour une bonne raison: "Avec Iris Bucher, la productrice, notre idée était de raconter un autre pan de l’histoire des femmes en France avec les mêmes comédiennes, dans ce qui s’apparenterait non pas à une suite mais à une sorte de collection", explique le réalisateur Alexandre Laurent à TF1.

Et pour le téléspectateur, c’est surprenant de retrouver les mêmes comédiennes dans un univers totalement différent. "J’ai tout de suite été enthousiaste à l’idée d’y retourner! Je trouvais que traiter cette période historique du point de vue des femmes, après l’avoir souvent observée à travers le regard des hommes, était une très bonne idée, souligne Audrey Fleurot. J’ai retrouvé dans les scénarios une grande saga historique et, à travers quelques personnages féminins, le récit présente un large panel de la société, allant des prostituées aux ouvrières, en passant par la bourgeoisie. Les auteurs ont apporté juste ce qu’il fallait de réalité historique, tout en conservant ce souffle romanesque que j’aime tant."

Camille Lou a également replongé dans l’ambiance particulière du tournage d’une grande saga avec, semble-t-il, beaucoup de plaisir, comme elle l’évoque à nos confrères de TF1: "J’avais l’impression de ne jamais les avoir quittés. C’est la magie des tournages: on vit tellement en accéléré que ça crée des liens très forts. J’ai essentiellement eu des scènes avec Julie de Bona, comme sur Le Bazar. Nous avons la même sensibilité et j’étais ravie de la retrouver. Sur le plateau, j’ai aussi eu deux formidables partenaires masculins. Je me rappelle une scène partagée avec Tom Leeb qui fait une interprétation magnifique, entre douleur et colère. Quant à Vincent Rottiers, il dégage des émotions d’une forte intensité."

Une première pour Sofia Essaïdi

Pour Sofia Essaïdi, c’était une première dans une aussi grosse production. "J’adorais l’idée de prendre part à un film d’époque et évoquer le rôle des femmes pendant la Première Guerre mondiale me semblait très intéressant. On parle beaucoup des hommes mais les femmes ont tenu le pays, certaines faisant face à d’importantes responsabilités. C’est une série populaire sur l’é mancipation des femmes."

Si vous avez aimé Le Bazar de la Charité, vous allez forcément accrocher à ce nouveau portrait de femmes fortes aux destins croisés.

La Une, 20.25