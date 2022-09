Comment vivre avec des «voix intérieures». C’est le sujet de ce documentaire poignant. ©© Pros

Dans ce documentaire médical de 2021, quatre hommes et deux femmes, qui entendent des voix alors que personne ne leur parle, racontent ce qu’ils ont vécu et vivent encore. Le film signé Gérard Miller et Anaïs Feuilette, montre le caractère intrusif, déstabilisant que peuvent avoir ces voix intérieures, mais aussi le cheminement qui permet de les faire taire… ou de composer avec.

2. Mardi 13: «Les Combattantes» - La Une, 20h25

De suite, on est dans l’amb iance 1914! ©© CAROLINE DUBOIS / TF1 / QUAD D

Cette nouvelle série française signée Alexandre Laurent et qui court sur huit épisodes se déroule en 1914. Les combats font rage depuis plusieurs semaines dans l’Est de la France. Dans les Vosges, quatre femmes se retrouvent au plus près de la ligne de front. Chacune avec ses objectifs et son destin. Dans la distribution, on retrouve Audrey Fleurot, Camille Lou, Julie De Bona, Sandrine Bonnaire et Tom Leeb.

3. Mercredi 14: «J’irai au bout de mes rêves» - RTL TVI, 20H30

Camille Lou et l’émouvant Samuel Allain Abitbol, protagonistes d’une histoire particulièrement touchante. ©Jean Philippe BALTEL/BIG BAND STORY/M6

Signé Stéphanie Pillonca, ce téléfilm de 2022 met en scène Antoine, trisomique de 25 ans qui travaille à la bibliothèque d’un collège. Voilà qu’il fait la connaissance d’une nouvelle surveillante (jouée par Camille Lou), jeune femme timide qui, secrètement, compose des chansons. Une histoire d’amour a priori compliquée mais qui va entraîner ses protagonistes plus loin que prévu…

4. Jeudi 15: «Le Daim» - La Trois, 20h36

On parle beaucoup des films de Quentin Dupieux, des films "ovni"parfois très réussis, parfois un peu faciles. Dans le cas du "Daim", sorti en 2019 (depuis il a fait "Mandibules", très moyen, et "Incroyable mais vrai", très amusant), c’est un bon cru, avec Jean Dujardin grandiose en cinéaste à la dérive dans une station montagnarde, obsédé par son blouson en daim. Avec aussi Adèle Haenel, très amusante.

5. Vendredi 16: «Gainsbourg, toute une vie» - France 3, 23h

Gainsbourg qui fume? C’était sûrement exceptionnel… ©BELGA

Précédé de "Jane Birkinet nous", documentaire qui revient sur la carrière de cette chanteuse et actrice qui a tissé des liens si particulier avec la France, voici un copieux documentaire (105’explorant les sphères intimes et les multiples carrières de "l’Homme à la tête de chou", cet enfant timide et secret devenu provocateur grand public et qui s’est éteint le 2 mars 1991, à l’âge de 62 ans.