Pour cette 11e édition, toujours présentée par Marie Portolano, quelques nouveautés font leur apparition. Notamment la cuisine secrète.

À l’issue du premier épisode de la saison 11, deux candidates ont été éliminées: Carine et Wiggings. Mais, avec la cuisine secrète, une des deux pourrait revenir dans le concours dans les prochaines semaines.

Avant cela, les candidats se sont affrontés sur une épreuve de qualification qu’ils pouvaient choisir: le gâteau au fruit ou le gâteau au chocolat. 8 candidats se sont qualifiés: Alicia, Cléo, Karel, Vanessa, Nils, Justine, Benjamin et Sébastien.

Les 8 autres ont été envoyés en séance de rattrapage. À l’issue de cette épreuve, la Virtonnaise Adelina a validé son ticket pour la semaine suivante. Tout comme Najoua, Manon, Hervé, Sébastien et Franklin, 76 ans et candidat le plus âgé de l’histoire de l’émission.

Lors de la deuxième épreuve, Najoua a fait voyager le jury à Bora-Bora avec son île comestible! "C’est la première fois que je vois un gâteau comme ça", s’est exclamé Cyril Lignac.