Les frères Champollion: l’aîné a soutenu son frère, dont les recherches ont duré 20 ans. ©À© Agnès Molia

Il y a 200 ans, Jean-François Champollion déchiffrait les hiéroglyphes égyptiens, résolvant l’une des plus grandes énigmes de l’histoire de l’humanité. C’est le 14 septembre 1822 qu’il annonce avoir mis au point ce système de traduction, après 20 ans de travail. Ce documentaire tout récent de Jacques Plaisant revient sur une épopée scientifique que l’explorateur linguistique n’aurait pu réussir sans l’aide de son frère aîné, Jacques Joseph, qui l’a soutenu et aidé durant toute la recherche.

2. Samedi 10: «Francs-maçons, l’obsession des dictateurs» - La Trois, 20h25

Un temple maçonnique. Les grands dictateurs ont toujours été inquiets de ce qui s’y racontait. ©GA &A Productions

D’Hitler à Franco, des dictateurs redoutés ont pourtant été tenaillés par le doute: que pouvaient bien comploter dans leurs temples les francs-maçons. Considérés par ces régimes comme hors-la-loi, les francs-maçons ont été persécutés dans toute l’Europe, avec la bénédiction de l’Église catholique. Ce documentaire de Luigi Maria Perotti (2022) revisite la Seconde Guerre mondiale à travers le prisme de la célèbre association secrète.

3. Dimanche 12: L’amour est dans le pré - RTL TVI, 20h45

Sandrine Dans, animatrice de la 14e saison d’une émission qui tente encore de surprendre.

Pour la quatorzième saison de L’amour est dans le pré, RTL TVI a décidé de surprendre les téléspectateurs en invitant un dixième agriculteur mystère dans la danse. Il s’agit d’un ancien candidat qui n’avait pas réussi à conquérir le cœur d’une prétendante et qui vient retenter sa chance.

Cependant, il ne sera pas dans l’émission classique mais bien dans une émission spécialement dédiée à la plateforme RTLPlay, intitulée L’amour est encore dans le pré. "On ne va pas dévoiler tout de suite qui est ce candidat mystère, commente Sandrine Dans. I l va y avoir une intrigue, ce qui va inciter, je l’espère, des personnes à lui écrire. Nous avons choisi un ancien candidat car il sait comment l’émission fonctionne et il sera plus à l’aise avec les caméras et les situations qu’il pourra vivre."Chaque semaine, vous découvrirez son aventure et vous pourrez même l’influencer dans ses tâches. "Ce sera très interactif", note l’animatrice.

Neuf à tenter leur chance

Du côté de l’émission classique en télé linéaire, ils sont donc neuf à tenter leur chance: Julien, 22 ans, éleveur de moutons à Mons; Alain, 43 ans, qui engraisse des porcs à Thimister; Nordine, 28 ans, marchand de bêtes à Leuze-en-Hainaut; André, 56 ans, éleveur de Salers à cornes et chasseur à Bassenge; Arnaud, 33 ans, éleveur de cochons à Rochefort; Cathy, 56 ans et Soraya, 31 ans, qui gèrent un manège et un poney club à Biévène; François, 33 ans, producteur d’œufs à Andenne; Bernard, 60 ans, marchand de bêtes à Vaux-sur-Sûre. "Au bout d’autant de saisons, on croyait avoir tout vu, mais nous avons encore eu des surprises, commente Sandrine Dans. Ce sera une saison pleine d’émotions et de rires. C’est ça qui fait le charme de l’émission. Suivant les situations, l’être humain est à chaque fois différent."

3. Dimanche 11: «Adieu les cons» - France 2, 21h10

Sortie en 2020, "Adieu les cons"a été le grand triomphateur des césars 2021, avec les statuettes du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario pour Albert Dupontel, parmi d’autres. Malgré une carrière contrariée par le covid, il a dépassé 2 millions d’entrées. C’est la rencontre d’un fonctionnaire qui veut se suicider et d’une jeune femme (Virginie Efira), coiffeuse à qui il reste peu de temps à vivre. Un thriller administratif et policier s’engage...

4. Dimanche 11 : Afghanistan, le prix de la paix - France 5, 20h55

Les deux officiers de presse talibans qui ont accompagnés l’équipe du reportage tout au long de son séjour à Ghazni. ©© Sandra Calligaro

La guerre en Afghanistan a été le plus long conflit de toute l’histoire des États-Unis, lui coûtant 2300 milliards de dollars. Et pourtant, l’État afghan qui s’était construit depuis 20 ans s’est écroulé en quelques jours, après le départ des Américains et le président a pris la fuite. À travers les récits d’acteurs majeurs, ce docu de 2022 tente de comprendre les raisons de l’échec américain, tout comme les événements qui ont conduit au retour au pouvoir des talibans.