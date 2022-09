À la télé ce vendredi soir: ça valse à « Danse avec les stars »

Défection du jury et des danseurs

À commencer par le casting: parmi les 12 célébrités qui vont fouler le parquet, seuls quelques noms nous évoquent un vague souvenir: David Douillet (ancien champion de judo), Florent Peyre (humoriste), Anggun (chanteuse), Clémence Castel (deux fois victorieuse de Koh-Lanta) qui dansera avec une femme, Amandine Petit (Miss France 2021) et un pauvre Billy Crawford, danseur de formation, que l’on exhume de sa retraite. Pour le reste, on vous laisse chercher qui sont Léa Elui, Théo Fernandez, Eva, Carla Lazzari, Stéphane Legar et Thomas Da Costa.

Du côté des danseurs, Maxime Dereymez, présent depuis le début n’en sera pas, de même que Christian Millette, Joël Luzolo, Samuel Texier et Coralie Licata. Par contre, l’éternel Christophe Licata rempile tout comme Fauve Hautot, Candice Pascal, Anthony Colette, Inès Vandamme, Jordan Mouillerac et Elsa Bois. Katrina Patchett, elle, fait son retour.

Ça valse aussi pas mal chez les jurés. Chris Marques, indéboulonnable, revient de même que le danseur étoile François Alu. Par contre, Denitsa Ikomonova quitte son siège: il semblerait que TF1 lui ait proposé d’intégrer Star Academy. Quant à Jean Paul Gaultier, sympathique mais bien inutile, il cède également son poste. À leurs places, on retrouve le chanteur et finaliste de la dernière saison, Bilal Hassani et la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Ça fait beaucoup de danseurs classiques et peu de spécialistes de la danse de salon pour causer fox-trot, salsa et tango.

Quant à Camille Combal, il se retrouve seul aux manettes, y compris pour Danse avec les stars, La suite; Karine Ferri ayant déserté cet immense navire en perdition.

TF1, 21.10