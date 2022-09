À la télé ce jeudi soir: "Crime à ciel ouvert", au coeur d'une Allemagne désenchantée

Rien de bien original sous le soleil teuton, pourtant, a priori: Maik Briegand, inspecteur de police de son état, revient dans sa région natale afin d’y élucider, si possible, le meurtre sordide d’une jeune fille de 17 ans, Ramona Schinschke. Un stéréotype tel qu’on en a déjà aperçu, par exemple et au hasard, dans La trêve. Sauf que l’ami Maik n’était pas revenu en Basse-Lusace depuis la chute du Mur de Berlin. Ce qui va, forcément, ajouter un peu (beaucoup) de sel à l’énigme.

Sur place, il fait équipe avec la commissaire Annalena Gottknecht, une policière talentueuse et pour le moins énergique. Puis se confronte – se heurte serait même un terme plus approprié – à ses anciens collègues, et à leurs inévitables rancœurs. C’est que les autorités locales ne voient guère d’un œil très bienveillant le duo formé par ces deux-là, et leur inévitable tendance à fourrer leur nez partout, alors que tous les indices semblent désigner le petit ami de la victime comme le suspect idéal.

Côté personnel, aussi, ce retour au bercail a tout du pèlerinage pour l’inspecteur, qui a jadis consommé puis galvaudé un mariage sous ces latitudes. Et en est reparti après un événement traumatisant qu’il aurait aimé laisser derrière lui, et pour de bon.

Un fameux sac de nœuds, donc, pour une série plutôt noire, plutôt bien fichue et interprétée, où le décor tient un rôle prépondérant: c’est que nous sommes ici dans un ancien site minier à ciel ouvert, une région ouvrière paupérisée à qui l’ouverture vers l’Ouest n’a pas réellement profité, plongeant une grande partie de la population dans la misère. Une région qui tente de se relever et d’entrer dans une forme de modernité, mais où les générations s’affrontent sur fond d’histoire, avec juste ce qu’il faut de secrets enterrés. Mais plus pour longtemps…

