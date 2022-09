Journaliste et critique littéraire de 43 ans, Augustin Trapenard n’est pas un inconnu des amateurs de livres. Il a notamment produit et animé Le Carnet d’or sur France Culture, et Boomerang, pendant 8 saisons, sur France Inter. Il revient à la télévision après un passage chez Brut et de nombreuses années sur Canal + où il était notamment aux manettes de l’émission littéraire 21 cm.

Augustin, vous avez passé un été studieux?

Ça fait 15 ans que je fais ce métier, que j’interviewe des artistes et des écrivains et 15 ans que mes étés sont studieux! Ça nourrit mon obsession pour la lecture, ma curiosité pour la nouveauté.

Comment vous êtes-vous retrouvé embarqué là-dedans?

On est très peu d’intervieweurs littéraires avec de l’expérience, ça a compté. Et puis il y a une longue amitié avec François Busnel. C’est comme un grand frère, un mentor. Il est toujours à mes côtés. Quand j’ai présenté 21 cm sur Canal, il m’a dit: «si tu as besoin de moi, je viens». Et il a fait une apparition dans l’émission. Il est aussi auditeur de mes émissions et je crois qu’il a fait le choix de la passion et de la gourmandise de livres que j’ai depuis tout petit. Et puis, j’ai toujours rêvé d’avoir cette place. Je regardais Bernard Pivot… Apostrophe, Bouillon de culture. Pour moi qui n’avais pas le droit de regarder beaucoup la télé, c’était un peu la grand-messe. Et puis 1h30 d’émission littéraire, en prime time, c’est vraiment une mission de service public.

C’est une responsabilité aussi…

J’ai été enseignant en littérature, je suis fils d’enseignant, j’ai travaillé dans les médias de service public depuis 15 ans… Pour moi, ce métier ne va pas sans une certaine forme d’engagement.

Vous allez changer des choses à l’émission?

C’est une émission d’accueil, c’est un animateur face à des écrivains. Dès que l’incarnation change, l’émission change… On n’a pas la même personnalité, pas la même histoire, pas la même formation, pas le même âge, la même encyclopédie… J’arriverai avec mes singularités. J’aimerais apporter mon expérience, notamment à Brut, pour essayer de mobiliser un public plus jeune. Mais j’ai conscience de perpétuer une tradition et je ne vais pas changer du tout au tout.

On a l’image des écrivains solitaires, secrets… Ça ne doit pas toujours être facile de les interviewer en direct à la télé.

C’est vrai, c’est une parole qui ne va pas de soi, ce n’est pas un expert ou un politique. L’écrivain est un créateur qui porte en lui des traces de son œuvre. Parfois, tout est dans le livre et il n’a pas envie d’en parler. Ce qui est intéressant, c’est de faire surgir la parole, la pensée.

Vous avez interviewé beaucoup de monde… Qui rêveriez-vous de recevoirencore?

J’aime bien varier les invités et ne pas recevoir plusieurs fois les mêmes. Mais ici, on a le temps, 1h30, c’est exceptionnel. Ça sera forcément différent. Je pars d’une page blanche.

France 5, 21.00