Cap48: un focus sur l’autisme et de nouvelles initiatives pour récolter de l’argent

"Ce délai retarde la prise en charge précoce, au détriment du développement, du bien-être et du moral de l’enfant, pointe Renaud Tockert, administrateur délégué de CAP48. Plus la mise en place d’un accompagnement adéquat est tardive, plus les retards dans le développement de l’enfant vont entraîner des handicaps supplémentaires et des difficultés d’inclusion dans la société."

Dans cette optique, CAP48 a décidé de financer un nouveau projet de recherche médicale sur les troubles du spectre autistique chez l’enfant et l’adolescent, pour la première fois en collaboration avec les cinq universités francophones du pays.

"Le projet de recherche médicale qui est soutenu par CAP48 vise, dans un premier temps, à avoir une récolte de données sur les enfants qui souffrent d’un trouble du spectre autistique, à avoir une meilleure connaissance des enfants qui sont suivis dans notre pays, explique le Pr. Marie-Cécile Nassogne, neuropédiatre aux cliniques Saint-Luc et coordinatrice du projet médical.On veut aussi voir comment on pourrait optimaliser la manière avec laquelle on offre un diagnostic pour qu’il soit rapide et adéquat pour l’enfant."Cela passe notamment par le renforcement des équipes médicales pour réduire les délais d’attente, ce à quoi CAP48 compte aider en finançant une personne supplémentaire par centre.

Une campagne de sensibilisation avec une pub célèbre détournée

Cette année, la campagne de sensibilisation réalisée par l’agence belge AIR détourne une publicité diffusée voici une vingtaine d’années, comme le précise Éric Hollander, le patron d’AIR.

"Il s’agit d’une publicité belge pour une marque de préservatifs qui date d’une vingtaine d’années où le père se demandait s’il avait bien fait de faire cet enfant qui se jetait à terre et qui hurlait dans un rayon de supermarché, et s’il n’aurait pas dû mettre un préservatif. Aujourd’hui encore, si vous tapez "publicité caprice d’enfant"dans un moteur de recherche, elle arrive en tête de liste. C’est ce qui nous a donné envie de la détourner. Car derrière ce qui peut avoir l’air d’un caprice dans un grand magasin, la raison n’est pas toujours celle qu’on croit.Au lieu de juger, on peut aider ces familles."

Les actions pour récolter de l’argen

Pour récolter des fonds, plusieurs rendez-vous sont prévus dans les semaines à venir.t

– Le challenge des 100 km de Cap48

Il mobilisera quelque 360 participants en présentiel le dernier week-end de septembre à Trois-Ponts. Le challenge se déroulera en maximum 30 h, seul ou en relais. Pour la version connectée, les inscriptions sont encore ouvertes. L’objectif de collecte doit être atteint pour le 12 septembre. Les participants du challenge connecté auront du 5 au 25 septembre pour marcher ou courir les 100 km à leur rythme, en maximum 21 jours. Cette année, la rédaction Infos/Sports de la RTBF a constitué une équipe pour relever le challenge des 100 km, avec notamment le journaliste du JT Laurent Henrard. "Avec mes collègues de la rédaction, je participe à ce défi sportif (les 100 km). Et vu mon amour pour la course à pied, je m’engage à courir la boucle de 23 km, avant de passer le relais aux autres membres de l’équipe Infos/sport pour atteindre ensemble les 100 km."

Infos sur www.100kmcap48.be

– Le Cap48Heures de RTBF IXPÉ

La chaîne gaming de la RTBF va mettre sur pied une compétition d’un marathon de 48 heures de stream dans leurs studios de Liège à côté de la Médiacité. "Il y aura 20 postes de gaming avec les meilleurs joueurs belges, français… qui activeront leur communauté afin de les sensibiliser à la cause et qui s’engageront dans des défis contre un don d’argent", explique Greg Carette, responsable "gaming"à la RTBF.

– Les baroudeurs

Il s’agit d’un nouveau défi lancé à Sébastien Nollevaux (producteur) et Raphaël Scaini (Classic 21, chroniqueur des Pigeons). Le 14 octobre prochain, les deux compères seront largués en pleine cambrousse belge, avec un sac à dos, une carte et une boussole, "mais sans GSM, ni argent", précisent-ils. L’objectif? Rejoindre en moins de 48 h la Grande Soirée de CAP48 qui se déroulera le dimanche 16 octobre à Liège. "Nous aurons des défis à relever sur le chemin pour obtenir certains conforts, relève Raphaël Scaini. L’objectif est de collecter 48000 € pour contribuer au projet Cap sur l’or."Celui-ci vise à aider des sportifs paralympiques à acheter du matériel en vue de participer aux Jeux de Paris en 2024. "Nous comptons sur l’aide des gens!"

– La vente des Post-it

Les traditionnels Post-it de Cap48 seront cette année aux couleurs du Marsupilami, qui fête ses 70 ans cette année. La vente aura lieu entre le 7 et le 16 octobre. Une pochette est vendue 10 €.

En télé

Du 3 au 15 octobre, avant le JT de 19h30, Jonathan Bradfer présentera Capnews, capsule qui met en avant ceux qui se mobilisent pour Cap48 tout au long de l’année. Cette fois-ci, ce seront les bénéficiaires de l’opération qui empoigneront la caméra pour faire découvrir leur quotidien.

Durant cette période, la programmation de La Une sera également adaptée, avec la diffusion de documentaires et de films en rapport avec l’autisme. Du côté des docs, on peut citer Autisme, mon enfant ma bataille le 13/10, Un remède de cheval (date non précisée) sur la cavalière Barbara Minneci ou encore Capitaine Fantastique, le documentaire primé par la RTBF lors du dernier "The Extraordinay Film Festival"(date non précisée). Le film Hors norme d’Éric Toledano et Olivier Nakache avec Vincent Cassel sera diffusé dans le cadre d’un lundi VIP sur La Une.

Enfin, la grande soirée de clôture se déroulera à Liège le dimanche 16 octobre. Elle sera présentée par Jean-Louis Lahaye et Anne-Laure Macq. Le parrain de celle-ci n’est pas encore connu. Les animateurs de la RTBF se relaieront toute la soirée pour encoder les dons réalisés via le 0800/30007.