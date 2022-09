La RTBF aura attendu que tout le monde soit dans le bain pour une soirée "rentrée scolaire", avecLe Vie scolaire, un film français de 2019 cosigné…Grand Corps Malade et Mehdi Idir. Samia (Zita Hanrot), venue d’Ardèche, découvre son nouveau collègue à Saint-Denis. C’est le choc, car la réalité sociale est complexe et la discipline peu respectée. Peu à peu, Samia va s’acclimater et trouver sa place...

2. Mardi 6 : «Qui était vraiment Lady Diana?» - La Trois, 20h30

Voila une question qui se pose...depuis le décès de la princesse voilà 25 ans. Qui était vraiment Lady Diana, l’une des personnalités les plus pleurées de l’Histoire, dont on estime à 2,5 milliards le nombre de spectateurs qui ont regardé ses funérailles. Raconté au présent, ce docu de 2022 s’appuie sur des archives rares et des interviews inédites pour tenter de répondre à la question.

3. Mercredi 7: Retour de la Champions League avec le FC Bruges - Club RTL - 20h20

C’est déjà mardi le retour de la Champions League sur Club RTL (avec PSG-Juventus) mais ce mercredi, les champions de Belgique, le FC Bruges, entre en lice contre les Allemands du BayerLeverkusen. Un match qu’il faut déjà impérativement gagner. Le tout précédé d’une longue présentation avec Anne Ruwet et ses consultants, sur le plateau d’avant-match.

4. Jeudi 8: «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait» - La Trois, 20h30

Depuis des années, Emmanuel Mouret écrit et réalise des variations sur le sentiment amoureux avec drôlerie et finesse, quelque part entre Marivaux et Rohmer. Avec ce film au titre...un brin explicite, il est à son meilleur niveau, livrant un scénario à tiroirs haletant où les comédiens (Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne ou Emilie Dequenne…) vibrent et font vibrer.

5. Vendredi 9: «Danse avec les stars» - TF1, 21h10

L’humoriste Florent Peyre s’est fait chic pour ce concours qui n’a rien de facile. ©© Pascal Ito

C’est aussi la rentrée pourDanse avec les stars, 12 saisons, animée par Camille Combal. 12 couples formés d’une star et d’un danseur professionnel s’affronteront. Pour la première fois, il y a aura un couple féminin, avec Clémence Castel et une partenaire dont on ignore encore l’identité. Autres célébritésannoncées : Anggun, David Douillet, Amandine Petit, Florent Peyre (photo), Théo Fernandez, Thomas Da Costa, etc..