Agathe Lecaron sur ses débuts à la télé belge: «La loose»

Ainsi, dans une interview accordée au "Figaro", la présentatrice française définit son passage à RTL-TVI comme ses "années de la loose". Comme elle l’explique, elle se sentait invisible à côté des anciennes Miss "avec des seins énormes, des visages enveloppants"qui officient sur la chaîne privée.

"On ne me confiait rien, raconte-t-elle. Dès que je faisais un casting, on me disait que j’avais l’air d’une garce. Un jour, un patron m’a expliqué que je n’étais pas populaire, que ça ne marcherait jamais pour moi en Belgique."