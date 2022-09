À la télé ce lundi soir: Belmondo, derrière le sourire

Charismatique et débrouillard, séducteur et casse-cou, Jean-Paul Belmondo a toujours joué ses rôles comme il a vécu, à mille à l’heure. Il n’eut qu’une seule passion, de Godard à de Broca, de Lautner à Lelouch: distraire le public par son sourire, son naturel, son énergie, ses cascades…

«Quand il sourit, vous êtes foutu!»

Ce film lève le voile sur une enfance fondatrice qui lui a permis de surmonter bien des obstacles. Racontée de l’intérieur à l’appui de son autobiographie, de ses interviews et d’archives inédites, cette épopée retrace la carrière de ce jeune acteur turbulent qui lançait la Nouvelle Vague dansÀ bout de souffleavant de devenir le Bebel populaire, justicier indestructible et provocateur.

De film en film, ce documentaire offre une parole qui nous éclaire sur cet amuseur public acharné de travail et de volonté, pétri d’humour et de gentillesse, mais aussi animé d’un sens aigu de la famille et de l’amitié.

Comme le disait Henri Verneuil: " Quand il sourit, vous êtes foutu!". Accueillant, gentil, complice, doux, irrésistible! Quand on le regarde et qu’on l’écoute, on n’y résiste effectivement pas. À la fois séduits mais aussi dépassés, impuissants tels tous les réalisateurs, fascinés. Mais ce sourire camoufle des blessures mal cicatrisées. Dans sa carrière magnifique, chaque victoire a un revers, un goût de revanche, même si le public et ses amis l’ont porté en triomphe. Suivre le fil de son sourire permet d’explorer la complexité de la vie de Jean-Paul Belmondo.

Ce documentaire va tenter de mettre le spectateur en position de trouver sa propre réponse à l’énigme. De mieux comprendre le sourire de Belmondo, peut-être de l’aimer davantage.

Mais rien ne raconte mieux la vie de Jean-Paul Belmondo que ses films. Du coup, on vous conseille de vous laisser aussi emporter parL’as des as, qui suivra ce documentaire.

