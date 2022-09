Marianne, Mon plus beau village ou le dernier Tarantino: que regarder à la télé ce week-end?

Véronique de Villèle, qui fut la Véronique de «Gym Tonic».

Le titre en dit long sur le contenu de l’émission. Karine Ferri propose de découvrir ce que sont devenues une série de femmes qui ont marqué l’histoire de la télé. Ainsi, la chanteuse Eve Angeli (elle n’a que 42 ans aujourd’hui), ou Camille Raymond et Magalie Madison, jadis actrices de la sériePremiers baisers. On reverra Titia, qui fut l’hôtesse de l’émissionTout le monde en parleet Véronique de Villèle, du tandem Veronique & Davina (photo), coanimatrice deGym Tonic, pionnière des émissions de (re) mise en forme.

2. Samedi 3: «Mon plus beau village», la finale - La Une, 20h30

Quel bezau village promu par quelle vedette de la RTBF va l’emporter? ©RTBF/MARTIN GODFROID

C’est la saison 3 déjà qui se termine pourMon plus beau village. Cet été, sept animateurs de la RTBF nous ont emmenés à la découverte de six de leurs plus beaux villages et aussi à la rencontre de leurs habitants. Sohier, Falaën, Aubechies, La Hulpe, Limbourg et Rochehaut, voilà par où on est passé. Les téléspectateurs, eux, ont voté en octroyant des étoiles à chaque village. Pour la grande finale ce samedi, c’est Rodrigo Beenkens qui sera l’animateur de service.

3. Dimanche 4: «Marianne» - La Une, 20h55

Marianne Vauban est juge d’instruction. Une femme au franc-parler réjouissant, aux méthodes surprenantes et à l’humanité certaine et rayonnante. Accompagnée du capitaine Pastor et de son fidèle greffier Yves, Marianne doit faire preuve de toute son expérience, sa sagacité et son humanité pour instruire des affaires complexes et savoureuses qui nécessiteront de s’immerger dans l’univers de la danse country, de se confronter à une médium spécialisée dans la communication animale, de résoudre le crime d’un chauffeur routier fan de Bela Bartok, de devenir incollable en thanatopraxie, de décortiquer les coulisses d’un cabaret… Pour se déplacer, elle ne se sépare jamais de sa 2 CV bleue…

Le portrait vous rappelle quelqu’un? C’est normal, puisque cette nouvelle fiction française est basée sur le documentaireNi juge, ni soumise que Jean Libon et Yves Hinant avaient consacré en 2017 à la juge d’instruction belge Anne Gruwez.

"Lorsque les producteurs de Marianne sont venus nous proposer une série originale librement inspirée du documentaire Ni juge, ni soumise , nous avons immédiatement été séduits,indique Anne Holmes, directrice de la fiction à France Télévisions.Il nous semblait intéressant d’explorer les arcanes de la justice sous un angle radicalement différent, celui de la comédie. Car Marianne est en effet un personnage iconoclaste doté d’une liberté de ton et d’un sens de l’humour qui n’appartiennent qu’à elle."

Avec Marilou Berry

Pour interpréter Marianne, le choix s’est porté sur Marilou Berry."Marianne, c’est un personnage incroyable qui se balade dans un monde très croyable,indique-t-elle à France 2. Toutes les situations qui sont décrites sont des situations qui existent. Quelqu’un qui tombe amoureux d’un animal, qui a envie de l’épouser et qui est persuadé que c’est sa femme, cela existe. Cela permet d’aller très loin. Ces bureaux, ce sont des endroits où l’on croise toute l’humanité!"

À la réalisation (pour les trois premiers épisodes) et à l’écriture, on retrouve Alexandre Charlot et Franck Magnier, scénaristes pourLes Guignols de l’info etBienvenue chez les Ch’tis. Un gage d’une certaine qualité.

4. Dimanche 4: «Once upon a time...in Hollywood» - France 2, 21h10

Sorti voici trois ans, c’est le dernier Quentin Tarantino. Comme bien souvent, son titre se raccroche aux mythologies du cinéma américain. Il s’agit d’une fiction à base de faits réels, qui voit Rick dalton un comédien (Léonardo Di Caprio), flanqué de son ami et doublure pour les cascades Cliff Booth (Brad Pitt) tenter se dépêtrer dans le Hollywood des années 69, marquées par la figure criminelle et démente de Charles Manson, l’assassin de l’actrice Charon Tate. Énorme succès pour ce film… pas toujours facile à suivre et qui dure 160 minutes.

5. Dimanche 4: Munich 1972, les jeux de la terreur - La Trois, 20h25

Une prise d’otage sur fond de conflit israélo-palestinien qui finira en carnage. ©Everett/Shutterstock

C’était il y a 50 ans, le 5 septembre 1972! Soudain les Jeux olympiques de Munich basculaient dans la terreur. Des membres de l’organisation palestinienne Septembre noir prenaient en otage la délégation des athlètes israéliens, tout cela dans un contexte politique très tendu. Cela va finir par un bain de sang au cours duquel 11 otages israéliens seront tués, ainsi que 5 des 8 terroristes et un policier allemand. Ce documentaire de 2022, en deux parties, relate ces événements tragiques.