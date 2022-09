Après avoir fait chanter virtuellement le juré Simon Cowell lors des auditions, ils sont allés encore plus loin lors des demi-finales ce mardi en y ajoutant l’autre juré de l’émission Howie Mandel ainsi que le présentateur Terry Crews.

La performance commence par l’entrée en scène de trois inconnus, qui se mettent à chanter "Nessun Dorma". Sur un écran géant placé derrière eux, apparaissent alors les visages de Simon Cowell, Howie Mandel et Terry Crews, qui interprètent ce célèbre air d’opéra de Puccini… alors qu’ils sont assis dans leurs chaises sur le plateau.

Un show si réaliste qu’il lui a valu une pluie d’éloges de la part du jury. "En termes de talent et d’originalité, ce n’est pas le meilleur numéro de la soirée, c’est le meilleur numéro de l’émission jusqu’à présent!", a notamment déclaré Simon Cowell.

Après le carton plein auprès du jury mardi soir, le public américain a été autorisé à voter ce mercredi et a récompensé le Belge et son équipe en les qualifiant parmi les 10 finalistes.

Mais comment une telle prouesse technologique est-elle possible? Il s’agit en réalité d’un "deepfake", une technique qui consiste à prendre le visage de quelqu’un et de le mettre sur quelqu’un d’autre, d’une manière ultraréaliste grâce à une intelligence artificielle.

Tout a commencé lorsqu’un compte TikTok a fait le buzz l’année dernière avec des vidéos en deepfake de Tom Cruise. Derrière ces illusions bluffantes, se cachaient le Belge Chris Umé, un expert en deepfakes, et l’acteur Miles Fisher, très ressemblant à l’acteur de "Top Gun".

Le retour d’un «artiste légendaire» pour la finale?

Face au succès de ces vidéos, le Limbourgeois de 33 ans s’est associé avec son frère et l’Australien Tom Graham pour créer la société Metaphysic, qui se retrouve donc désormais sur le devant de la scène grâce à l’émission "America’s Got Talent".

Qualifié pour la finale, Chris Umé dispose d’à peine deux semaines pour élaborer un nouveau numéro avec son équipe. Et ils ont déjà leur petite idée: "Nous allons faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant en faisant revenir un artiste légendaire pour offrir une performance scénique sans précédent", a-t-il déclaré.

La finale de "America’s Got Talent" sera diffusée le mardi 13 septembre prochain et le gagnant sera connu le 14 septembre. Il recevra un chèque d’un million de dollars et son propre spectacle à Las Vegas.