«Des chiffres et des lettres»: évincée du jeu, Arielle Boulin-Prat «ne dort plus» et a «perdu 5 kg»

L’affaire "Des Chiffres et des Lettres" continue de faire grand buit chez nos voisins français. Evincés du jeu qu’ils animaient depuis respectivement 47 ans et 36 ans, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat avaient parlé d’un départ "contraint et forcé" par France Télévisions et d’une situation situation "d’une rare violence."