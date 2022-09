À la télé ce jeudi soir: une infirmière face au doute

La vie de l’infirmière bascule lorsqu’une nuit, dans son service, une patiente sans antécédents cardiaques décède d’un AVC. Comme Hana s’est occupée de sa perfusion et qu’elle se montre peu chaleureuse avec les malades, elle est aussitôt soupçonnée d’avoir hâté son trépas…

Justice à deux vitesses

Bizarrement, Hana ne fait aucun effort pour démentir sa réputation de monstre "sans cœur". Cependant, son attitude froide trouve une explication au sein même de l’hôpital qui l’exploite et a fait d’elle un épouvantail tout trouvé. Cette infirmière vieillissante et désargentée, lasse des cadences infernales, qui refuse de "s’arranger", assumant ses lunettes disgracieuses comme son mauvais caractère, agit comme le révélateur du machisme ambiant et d’une justice à deux vitesses.

Car au fil des déboires judiciaires de Hana, l’État de droit tchèque ne sombre pas mais vacille drôlement, malmené par les ambitions personnelles, le battage médiatique, la privatisation rampante des services publics et la corruption ordinaire.

Un fait divers sordide

Librement inspirée du cas de l’infirmière Vera Maresova, accusée du meurtre de six patients, cette série hospitalo-judiciaire, en compétition à la Berlinale Series 2022, ligature le suspense lentement mais fermement.

Cette série en quatre épisodes se meut avec subtilité dans la zone grise du délitement général, portée par son sens du détail, ses pics émotionnels et deux grandes performances d’acteurs. Miroslav Hanus donne à son personnage d’avocat intègre une émouvante épaisseur et Klara Meliskova, par une tension constante, fait glisser Hana de la banalité quotidienne à l’aura d’une héroïne de tragédie.

