Un premier rôle pour Kendji Girac dans «Champion»: «Je suis un combattant»

"J’avais envie de jouer devant une caméra depuis longtemps, mais j’attendais un projet qui me corresponde vraiment,indique-t-il à nos confrères de TF1.Je souhaitais que ce premier rôle soit l’occasion de faire passer un message important à mes yeux. Je suis donc resté patient, me concentrant sur ma musique."

En lisant le scénario, le chanteur a senti une très grande proximité avec le personnage de Zach, un amoureux de la nature qui voue une passion pour la boxe, qu’il enseigne bénévolement aux enfants lorsqu’il en trouve le temps. Son illettrisme, il parvient à le masquer. Mais un jour, un événement dramatique vient perturber le cocon familial…

«Je n’ai pas voulu en parler»

"Plus jeune, j’ai éprouvé des difficultés à lire et à écrire car je n’ai pas eu un parcours scolaire classique du fait de mes voyages,explique Kendji.Être souvent sur les routes implique une organisation différente pour étudier. Comme Zach, j’ai enfoui ce problème au fond de moi et, dans un premier temps, je n’ai pas voulu en parler, avant de vouloir crever l’abcès, convaincu que cela aiderait sûrement tous ceux qui rencontrent les mêmes difficultés."

Kendji l’avoue, lorsqu’il a remporté The Voice à l’âge de 17 ans en 2014, il ne comprenait pas toujours tous les mots dans les questions des journalistes.

"J’avais 17 ans, je découvrais ce milieu et je gardais encore tout pour moi. Puis, j’ai rencontré mon équipe, aussi incroyable que bienveillante. Je me suis assez vite confié à elle et nous avons pu surmonter cette difficulté ensemble."

Grâce à un travail acharné, le jeune homme a vaincu ses difficultés, même s’il avoue que cela n’a pas été facile."Je suis un combattant. […] La grammaire est si complexe qu’il faut des années d’apprentissage pour la maîtriser. La langue française, l’orthographe, les sonorités sont autant d’obstacles lorsque l’on ne connaît pas les bases.[…]J’ai avancé à mon rythme."

Aujourd’hui, le chanteur milite pour que l’illettrisme ne soit plus un tabou, et que ceux qui en souffrent osent le dire afin de tenter de remédier au problème."On peut toujours s’en sortir grâce à l’apprentissage. Il est capital d’être suivi. Dans tous les cas, il y a toujours une solution. Il faut simplement ne pas se renfermer sur soi. L’illettrisme ne doit pas être un sujet tabou. Ce n’est pas quelque chose de grave alors, parlons-en avec sincérité."

«Jamais baisser les bras»

Le tournage s’est déroulé en février denier du côté de Marseille."La lumière en cette période de l’année, rend la nature, particulièrement les arbres comme les pins parasols, encore plus belle. J’ai découvert des comédiens exceptionnels et je me suis régalé même si je devais toujours rester concentré. Faire de la boxe m’a permis de m’entraîner et de pratiquer un sport que j’apprécie. J’ai donc joint l’utile à l’agréable !"

S’il y a bien un message que Kendji Girac souhaite faire passer, c’est celui de la volonté et de l’espoir."Il ne faut jamais baisser les bras et surtout, ne jamais perdre espoir. Il y aura toujours quelqu’un pour vous aider à vaincre vos difficultés. On peut combattre ses propres démons. Il faut aller jusqu’au bout car à la clé, il y a la fierté de savoir lire et écrire. Cela n’a pas de prix! "

La Une, 20.25. Sur TF1 le 05/09 à 21.10.