«Des chiffres et des lettres»: les remplaçants d’Arielle et Bertrand connus

Stéphane Crosnier "est un ancien candidat très charismatique, prodigieux en chiffres. Il a été brillant dans de nombreux tournois de "Des chiffres et des lettres". Mais il a également un très bon sens de la télé puisqu’il a travaillé en tant que rédacteur en chef sport chez BFM TV et RMC Sport", a expliqué Patrice Laffont.

Blandine Maire, elle, est "professeure en petite section". En outre, "elle est juriste et a aussi travaillé à la télévision en tant que journaliste (...) avec Olivier Minne ou sur Fort Boyard", a déclaré Laffont.

Un départ «contraint et forcé»

"Avec l’arrivée de Blandine Maire et Stéphane Crosnier, l’animation se fera peut-être un peu plus à trois, de manière moins mécanique, même si Laurent Romejko reste le maître du jeu", a-t-il assuré.

Après qu’une responsable de France Télévisions en avait fait l’annonce dans le journal Le Parisien/Aujourd’hui en France, Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat avaient dénoncé un départ "contraint et forcé" au bout de respectivement 47 ans et 36 ans de présence dans ce jeu à la longévité exceptionnelle (un demi-siècle au compteur).

Avec l’arrivée de Blandine Maire et Stéphane Crosnier, l’animation se fera peut-être un peu plus à trois

Ils apparaîtront pour la dernière fois à l’antenne le week-end du 10-11 septembre, lors de la diffusion des derniers numéros enregistrés avec eux, et seront remplacés à l’écran par leurs successeurs à partir du 17 septembre.

L’animateur principal du jeu diffusé sur France 3, Laurent Romejko, continuera à occuper ce rôle qu’il tient depuis 1992.

Uniquement le week-end

La saison qui s’ouvre marque une révolution pour l’émission: auparavant quotidienne, elle ne sera désormais plus diffusée que le week-end, à 17H15, avec quelques changements pour apporter "un peu de suspense en plus", selon Patrice Laffont.

"Le samedi et le dimanche, c’est toujours plus compliqué. Pour notre public, qui est un peu plus âgé, le samedi c’est souvent le jour où les gens s’évadent. Moi, je continue de penser qu’au bout de cinquante ans, l’émission avait quelque part une raison de disparaître. Mais France Télévisions souhaitait garder la marque", a commenté Laffont, lui-même animateur du jeu de 1972 à 1989.