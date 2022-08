À la télé ce mardi soir: le business du bonheur

Malgré le scepticisme des chercheurs européens, la notion s’est imposée sur le continent par le biais du secteur privé, les entreprises ayant massivement adopté les techniques de management américaines. Team building pour favoriser l’émulation de l’esprit d’équipe, expression de "signes de reconnaissance positifs" pour encourager les bons comportements, embauche de "responsables du bonheur" au sein des sociétés… Pour la professeure en psychologie positive Judith Mangelsdorf,"il ne s’agit pas d’utiliser la psychologie positive pour rendre les employés encore plus résilients et opérationnels dans le but d’augmenter les profits de l’entreprise, mais de rendre le travail plus humain". Mais les universitaires y voient une manière de réduire la masse laborieuse à une ressource à épuiser. Ou de la museler en l’encourageant à taire ses critiques, trop négatives, voire à accepter des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les dirigeants politiques l’ont eux aussi compris: se montrer intéressé par le bien-être de ses concitoyens paye. Ainsi, tout juste élu Premier ministre, David Cameron annonçait la mise en place d’instruments de mesure du bonheur de la population britannique avant de mettre en place le plan d’austérité le plus sévère que le pays ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale…

Obsession contemporaine

Les fondateurs et les défenseurs de la psychologie positive (le chercheur américain Martin Seligman, l’économiste anglais Richard Layard, le psychiatre Christophe André…), ainsi que ceux qui la critiquent (la docteure en philosophie Julia de Funès, les sociologues Éva Illouz et William Davies…) confrontent leurs idées au sein de l’enquête fouillée de Claire Alet, qui questionne l’obsession contemporaine et occidentale pour le bonheur, alors que la consommation d’antidépresseurs augmente et que se multiplient dépressions et burn-out.

