Sensible, instructif et émouvant, ce film relate l’histoire d’une rencontre, celle d’un bébé de 3 mois "né sous X" et d’une femme de 41 ans qui attend depuis des années de devenir maman. Le récit d’une aventure humaine soumise aux rouages de l’administration et à la lourdeur de la procédure. C’est avec Sandrine Kiberlain et réalisé par Jeanne Henry, fille de Julien Clerc et de Miou-Miou.

2. Mardi 23: «Moi, Tonya» - La Trois, 20h30

Sous la forme d’un faux docu, ce film relate la rivalité outrancière et violente qui opposa deux stars du patinage artistique américain Tonya Harding et Nancy Kerrigan dans les années 90. Une plongée dans les coulisses d’un sport sans pitié, peuplé d’étonnants personnages comme la glaçante mère de Tonya Harding, La patineuse elle-même est brillamment jouée par la magnifique Margot Robbie.

3. Mercredi 24: «Jean-Luc Delarue, 10 ans déjà» - TF1, 21h10

Autrefois, on ne ratait pas «Ca se discute» où toute la France venait durant des heures déballer ses petites misères. ©ROUSSIER/SIPA

Il est décédé d’un cancer le 23 août 2012, à l’âge de 48 ans seulement. Jean-Luc Delarue demeure un "golden boy" énigmatique de la télé française, animateur-vedette de débats, célèbre pour son oreillette apparente et son visage de marbre. On se souvient de "Ça se discute" en particulier. Il perdra de son aura après diverses révélations sur ses addictions à l’argent et à la coke.

4. Jeudi 24: Du son sur les toits - France 4, 21h10

Autour du groupe I AM, Suzane, Tessae, Alonzo, KOFS, LMK, Naps, SCH et le designer Ora Ito dans cette émission enregistrée sur les toits de Marseille. ©© Bruno Bebert / Bestimage

Dans une soirée télé dédiée au rap et au hip-hop, cette émission est une carte blanche dédiée à un artiste ou un groupe français dans la ville de son choix. On se retrouve avec IAM qui a invité SCH, Kofs, Sizane ou LMK et d’autres à ressentir Marseille. C’est suivi de captations faites au "Demi-Festival" de Sète, avec des prestations des groupes Neg’Marrons et Demi-Portion, créateurs de l’événement.

5. Vendredi 25: Joni Mitchell, le spleen et la colère - ARTE, 22h20

Joni Mitchell à la fenêtre de sa maison de Laurel Canyon, Los Angeles, en 1970 ©© Henri Diltz

En 1967 est apparue une jeune folkeuse venue du Canada, avec une voix douce et grave, Joni Mitchell. Vite remarquée, elle se retrouve en Californie en plein mouvement hippie. Pourtant, au sein du Flower Power, elle se démarque par son refus de suivre les modes de la contre-culture. Ce portrait étiqueté 2022 est suivi d’un concert qu’elle donne en 1970 à l’île de Wight où seule sur scène elle doit se battre face à une marée humaine indisciplinée.