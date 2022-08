À la télé ce lundi soir: "Et la montagne refleurira", une excellente mini série historique

Un parfum de saga d’été

Et la montagne refleuriraest une mini-série historique en six épisodes. Elle est tirée du roman Le mas de tilleulsde Françoise Bourdon. Les intérieurs sombres des maisons de l’époque contrastent avec les extérieurs lumineux de l’été provençal. Ça sent la lavande, le tilleul, la poudre… Une saga historique et familiale qui rappelle un peu les fameuses sagas de l’été dont les chaînes françaises étaient autrefois friandes.

Tous les ingrédients y sont: rivalités familiales, histoires d’amour, paysages magnifiques, parcours initiatique d’un jeune et beau garçon… Et, ici, un arrière-plan historique et social puisqu’elle décrit la révolte des Montagnards provençaux contre le Second Empire, qui a chassé la IIRépublique, au milieu du XIXe siècle."Le personnage d’Ailhaud de Volx, qui mène les combattants, a réellement existé,insiste Éléonore Faucher, scénariste et réalisatrice.Cette lutte essentiellement provinciale faisait terriblement écho à la crise des gilets jaunes. C’était touchant de découvrir ces premières élections au suffrage universel masculin, ce combat pour voter, alors qu’aujourd’hui on se désole des taux d’abstention lors des élections."

Avec une galerie de personnages attachants: un jeune révolutionnaire, un patriarche salaud qu’on aime bien détester, une prostituée affranchie et ambitieuse, une belle montagnarde sauvageonne, une apothicaire qui consacre son temps libre à l’éducation des petites filles, une femme d’affaires indépendante et progressiste…

Et un sacré casting: Philippe Torreton, Hélène de Fougerolles, Julien Boisselier, Guillaume Arnault, Constance Dollé, ou encore Michel Jonasz.

France 2, 21.10