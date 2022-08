«Des chiffres et des Lettres»: évincé de l’émission, Bertrand Renard dévoile son salaire

Le Mr chiffres et la Mme lettres du jeu, qui feront définitivement leurs adieux au public le week-end du 10 et 11 septembre, ont révélé, à travers un communiqué, qu‘ils avaient travaillé tous les deux en CDD pendant des années pour l’émission.

France Télévisions "a exigé une baisse de notre salaire de l’ordre de 60% et a refusé de nous accorder le CDI que nous avons eu l’outrecuidance de réclamer", s’indignaient les deux arbitres dans un communiqué diffusé ce lundi.

Dans un entretien avec nos confrères de Ouest-France ce jeudi, Bertrand Renard a vidé son sac. "Dans l’organigramme de France TV, on ne nous trouve pas, alors que nous sommes tous les jours à l’antenne. On a été d’autant plus surpris de la décision de France 3 de basculer le jeu le week-end que l’on n’avait jamais fait d’aussi bonnes audiences que ces dernières années."

L’animateur de 67 ans, qui sera remplacé par Stéphane Crosnier, un ancien candidat de l’émission, a également évoqué son salaire. "On est plutôt aux alentours de 40 000€ net que de 50 000€ par an, comme cela a été dit. Et nous ne sommes pas payés pour les rediffusions estivales de l’émission", déplore-t-il.

"La proposition de 60€ d’augmentation par journée de tournage (la faisant passer de 240€ à 300€), a été vraiment la dernière qui nous a été faite avant de nous remercier. On est dans des arguties de comptables qui sont un peu navrantes. Le sujet était surtout, pour nous, de demander une reconnaissance pour avoir contribué à l’image de France Télévisions au sein d’une émission qui fait partie du patrimoine télévisuel", ajoute-t-il.