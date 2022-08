Ce mercredi soir à la télé: une émission hommage à Jean-Luc Delarue, dix ans après sa mort

Il commence sa carrière dans la publicité, puis très vite à la radio et à la télé fin des années 80. Europe 1, Antenne 2, Canal +…

Pour Canal +, il est chroniqueur dans l’émission Demainde Michel Denisot. À Partir De 1991, il devient le visage de la quotidienneLa Grande Famille,qu’il anime et produit pendant trois ans.

Quand il quitte Canal + pour France 2 en 1994, il crée en même temps sa société de production Réservoir Prod. C’est avec elle qu’il produira son émission phareÇa se discute. Elle tiendra 15 ans à l’antenne.

Il produit et animeDéjà dimanche etDéjà le retour. En 1999, il produit l’émission culte d’Évelyne Thomas,C’est mon choix.

Mais Jean-Luc Delarue est aussi un homme d’affaires avisé et il diversifie ses investissements. Il crée trois autres sociétés de production, et met à l’antenne des émissions commeVis ma vie, Stars à domicile, Toute une histoire, Recherche appartement ou maison, Maison à vendre… il investit dans des restaurants, des boutiques.

Le gendre idéal

Son image de gendre idéal se fissure un matin de septembre 2010, où il est surpris par des paparazzis alors que la police l’embarque pour possession de drogue. La révélation de ses problèmes d’addiction à la cocaïne pousse sa chaîne à l’éloigner de l’antenne. En septembre 2011, il annonce souffrir d’un cancer. Il mourra moins d’un an plus tard.

Dans ce portrait hommage, on verra des interviews inédites et des archives de moments cultes. Des personnalités qui ont travaillé, croisé, admiré ou encore envié Jean-Luc Delarue: Kad Merad et Olivier Baroux, Nikos Aliagas, Flavie Flament, Michel Denisot, Pierre Lescure, Faustine Bollaert, Jean-Pierre Elkabbach, Christophe Dechavanne, Sophie Davant, Thierry Ardisson, etc. De quoi éclairer l’ambivalence du personnage publiquement fort, puissant et ambitieux, mais ultrasensible et torture dans l’intimité.

