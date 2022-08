«Des chiffres et des lettres»: les arbitres évincés s’expliquent sur «une rupture jamais demandée»

Dans une interview accordée à "Le Parisien/Aujourd’hui en France", Alexandra Redde-Amiel, directrice de l’unité des jeux, variétés et divertissements de France Télévisions, expliquait que le départ des deux arbitres était dû à "un désaccord contractuel autour du passage de cinq à deux émissions par semaine". Ce que réfutent désormais les deux principaux concernés qui évoquent plutôt un départ "contraint et forcé" dans un communiqué envoyé à l’AFP et au "Parisien".

Évoquant une "situation d’une rare violence", Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard affirment ne pas partager les "déclarations angéliques de Madame Redde-Amiel": "Notre version est moins rose bonbon".

Ainsi, selon les deux arbitres, ils n’auraient "pas refusé la supposée nouvelle version du jeu, puisqu’on ne nous l’a jamais présentée".

"Ce qui est désigné pudiquement comme un désaccord contractuel a surgi car France Télévisions a exigé une baisse de notre salaire de l’ordre de 60% et a refusé de nous accorder le CDI que nous avons eu l’outrecuidance de réclamer", poursuivent les deux sexagénaires, qui se disent "en CDD depuis 36 ans pour Arielle et 47 ans pour Bertrand". "Nous n’existons pas alors que nous sommes tous les jours à l’antenne. Cette régularisation nous a été sèchement refusée, sans explication. C’est inacceptable humainement avant de l’être juridiquement."

En colère, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard résument: "En somme, bien loin de vouloir partir ou quitter l’émission, c’est bien France Télévisions où nous avons travaillé si longtemps qui choisit de se séparer de nous, d’acter seule une rupture qui ne lui a jamais été demandée."

Selon le journal, les deux arbitres apparaîtront pour la dernière fois à l’antenne le week-end du 10-11 septembre, "lors de la diffusion des derniers numéros enregistrés". Le nom de leurs remplaçants n’est pas encore connu.

"Des chiffres et des lettres", qui consiste à former le plus long mot possible ou à trouver un nombre à partir de lettres et de chiffres tirés au hasard, existe sous sa forme actuelle depuis 1972. Il avait été lancé en 1965 avec seulement la partie lettres, sous le nom "Le mot le plus long".