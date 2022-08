Mel Gibson? Gainsbourg? The Voice Kids? Que regarder à la télé ce week-end?

Un petit parfum de rentrée se profile à l’horizon:The Voice Kidsfait son grand retour ce samedi 20 août sur TF1. On vous dit tout sur cette nouvelle saison.

Le banc des coaches se renouvelle, avec l’arrivée de Louane, demi-finaliste de la saison 2 deThe Voice,devenue depuis une des chanteuses préférées des Français. Elle endosse le rôle de coach pour la première fois avec beaucoup de franchise et, surtout, d’émotion. " Au début, je ne rigolais pas, il y a des moments où j’ai fini en larmes et où j’ai dû quitter le plateau tellement je ne sais pas gérer mes émotions",a-t-elle révélé sur l’antenne d’Europe 1.

Julien Doré est l’autre petit nouveau de ce jury. Découvert lors deNouvelle Star en 2007, il n’a pas peur du challenge et n’hésitera pas à faire preuve d’humour et de fantaisie pour décrocher de jeunes talents, même s’il avoue avoir été stressé au début."J’avais très très peur que le stress mette un voile sur mes émotions et que, par conséquent, je n’arrive pas à transmettre ce que je ressentais",a-t-il dit àTélé Star.

Kendji Girac rempile pour une seconde saison aux côtés de Patrick Fiori, devenu l’un des piliers du programme, avec à son actif 7 saisons et 3 victoires. Très joueurs, les coaches seront prêts à tout pour attirer les jeunes candidats dans leur équipe. Mais attention, chaque coach a la possibilité de bloquer un de ses camarades.

Un castIng digne des adultes

TF1 annonce des talents âgés de 8 à 15 ans aux voix exceptionnelles,"qui vont bluffer nos coaches et qui risquent bien d’épater nos téléspectateurs."

Nikos Aliagas et Karine Ferri reprennent avec plaisir les rênes du show et seront au plus près des jeunes artistes, et ce, des auditions à l’aveugle jusqu’à la grande finale en direct, en passant par les battles et la demi-finale.

2. Samedi 20: «Moi, belle et jolie» - Club RTL, 21h50

Ne pas se fier aux apparences. Ce film aux allures de comédie sentimentale potache est totalement dédié au génie comique de la comédienne américaine Amy Schuimer. C’est l’histoire de Renée, fille un peu corpulente et pleine de complexes, qui, à la suite d’un choc accidentel, se croit soudain dotée d’un physique de top-modèle (qu’elle n’est malgré tout pas). Qu’importe: la confiance et le culot qui l’habitent dès ce moment vont l’aider à forcer toutes les portes et à tout oser.

3. Samedi 20: La folle histoire de Jean-Paul Belmondo - C8, 21h05

«Le Guignolo» avec Jean-Paul Belmondo dans un de ses meilleurs déguisements. ©Gaumont

Décédé en septembre de l’année dernière, Jean-Paul Belmondo aura été un acteur à la très large palette, interprète-fétiche de Godard et de la Nouvelle Vague à ses débuts, puis capable de passer du polar à la comédie avec la même décontraction. Au point que les films dont il était la vedette sont devenus un genre en soi. Une multitude de personnes avec qui il a travaillé, de Patrice Leconte à Michel Drucker, témoignent de sa personnalité et de ses talents.

4. Dimanche 21: Mel Gibson, à la folie, passionnément - ARTE, 22h55

Mel Gibson: un acteur charismatique, un réalisateur ...presque de l’extrême. ©© Bridgeman Images

Au départ, Mel Gibson incarne "Mad Max" à 23 ans, en 1979. Il va devenir un acteur star (notamment avec son rôle de policier instable de la série "L’Arme fatale"). Personnage un peu borderline à divers points de vue, il devient aussi réalisateur, créant son propre studio. S’ensuivent des films où s’expriment une certaine démesure dans la violence: "Braveheart", "La Passion du Christ", "Apocalypto" ou "Tu ne tueras point". Ce docu de Bruno Sevaistre fait le point sur le personnage.

5. Dimanche 21 : Gainsbourg, art(s) et essai(s) - France 5, 23h10

Il fumait au piano debout, c’est peut-être un détail pour vous... ©Belga/AFP

Si le talent de Serge Gainsbourg est exprimé de façon flamboyante à travers la chanson, le chanteur et compositeur a pourtant vécu, dans sa jeunesse, une passion dévorante pour la peinture. Il fut élève aux Beaux-Arts du maître cubiste André Lhote. Et s’il abandonna l’étude (et brûla ses toiles), il s’est passionné aussi pour la photographie, la littérature (il écrivit un roman) et bien sûr le cinéma avec quatre films (et beaucoup de spots de pub). Ce docu de Vincent Perrot explore la face "non chantante" de l’artiste.